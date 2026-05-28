Bersatu nafi akan sertai PH, dakwaan disifat tidak masuk akal
Ketua Penerangan Parti Pribumi turut dakwa parti itu tidak akan jadi seperti ‘UmDAP’
May 28, 2026 | 3:15 PM
Datuk Tun Faisal Ismail Aziz berkata kerjasama membabitkan Bersatu dengan Pakatan Harapan tidak pernah dibincangkan dalam mana-mana mesyuarat parti itu sebelum ini. - Foto FACEBOOK TUN FAISAL ISMAIL AZIZ
Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) menafikan dakwaan parti itu akan menyertai Pakatan Harapan (PH) yang diterajui Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dengan Setiausaha Agung Bersatu, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali, sebagai perantara.
Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Tun Faisal Ismail Aziz, menegaskan bahawa tidak masuk akal untuk kerjasama itu terjadi, memandangkan Bersatu adalah antara yang meruntuhkan kerajaan PH yang hanya sempat memerintah selama 22 bulan bermula Mei 2018 hingga Februari 2020.
