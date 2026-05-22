PN Johor sedia tanding 56 kerusi DUN
PN Johor juga sedia jalin kerjasama politik bersama Muda
May 22, 2026 | 3:06 PM
Ketua Badan Pimpinan Negeri (BPN) Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) Johor, Datuk Dr Sahruddin Jamal. - Foto fail
Perikatan Nasional (PN) Johor mengesahkan gabungan itu bersedia bertanding di kesemua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor akan datang.
Ketua Badan Pimpinan Negeri (BPN) Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) Johor, Datuk Dr Sahruddin Jamal, berkata perbincangan pembahagian kerusi antara parti komponen PN sudah dilakukan sebelum ini dan kini hanya membabitkan beberapa kerusi yang perlu diperhalusi.
