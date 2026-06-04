Poster Majlis Pelancaran Jentera Barisan Nasional (BN) yang akan berlangsung pada 7 Jun untuk menghadapi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. - Foto FACEBOOK ISRAK ABDULLAH

Poster Majlis Pelancaran Jentera Barisan Nasional (BN) yang akan berlangsung pada 7 Jun untuk menghadapi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. - Foto FACEBOOK ISRAK ABDULLAH

BN lancar jentera pilihan raya Johor 7 Jun Pelancaran dilihat cermin kesiapsiagaan, kesatuan parti

Bahang Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor ke-16 kian terasa.

Barisan Nasional (BN) bakal melancarkan jentera pilihan rayanya pada 7 Jun di Stadium Educity, Kota Iskandar, Johor Bahru, dengan senarai calon dijangka diumum seminggu sebelum hari penamaan.

Ketua Penerangan Umno Johor, Encik Israk Abdullah, berkata Majlis Pelancaran Jentera BN itu akan dilakukan Pengerusi BN yang juga Presiden Umno, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, bermula 3.30 petang.

Encik Israk menyeru ahli parti dan penyokong memeriahkan majlis berkenaan yang akan turut dihadiri Pengerusi BN Johor yang juga ‘poster boy’ (wajah utama) parti itu, Datuk Onn Hafiz Ghazi.

Menerusi kenyataan di Facebook, Encik Israk berkata, majlis pelancaran itu akan menjadi titik permulaan kepada gerak kerja menyeluruh jentera BN di seluruh negeri tersebut.

Menurutnya, pelancaran tersebut bukan sekadar simbolik dan tradisi parti, malah mencerminkan kesiapsiagaan dan kesatuan jentera parti itu dalam menghadapi PRN Johor.

“Kehadiran anda bukan sekadar memenuhi ruang stadium, tetapi menjadi bukti bahawa semangat perjuangan BN terus kukuh dan mendapat kepercayaan rakyat dan menunjukkan kekuatan jentera, kesatuan ahli serta iltizam untuk memastikan Johor terus maju, stabil dan makmur.

“Ia juga tanda sokongan dan solidariti kepada kepimpinan yang telah membawa kestabilan, kemakmuran serta pembangunan berterusan kepada negeri Johor,” katanya dalam kenyataan itu.

Datuk Onn Hafiz yang juga Menteri Besar Johor pada mengumumkan pada 1 Jun pembubaran Dewan Undangan Negeri (DUN) Johor, sekali gus memberi laluan PRN Johor ke-16 diadakan.

Tarikh PRN Johor akan ditentukan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) dan perlu diadakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran DUN.

Sementara itu media Malaysia melaporkan, Datuk Ahmad Zahid berkata senarai calon bertanding yang akan diumumkan sekurang-kurangnya seminggu sebelum hari penamaan calon akan mengekalkan konsep ‘WALI’ yang menjadi tradisi parti itu selama ini.

WALI merujuk kepada calon ‘winnable’ (boleh menang); ‘acceptable’ (boleh diterima oleh pengundi dan parti) dan ‘likeable’ (disenangi masyarakat) sebagai teras utama pemilihan.

Dalam satu majlis di Putrajaya pada 4 Jun, Datuk Ahmad Zahid, yang juga Timbalan Perdana Menteri, berkata senarai penuh calon BN yang akan bertanding dalam PRN Johor sedang dinilai sebaiknya dan akan dimuktamadkan dalam masa terdekat.

“BN akan menerapkan elemen gabungan yang seimbang antara pemegang jawatan sedia ada dengan penampilan muka-muka baru dalam PRN Johor,” katanya.

Johor mempunyai 56 kerusi DUN secara keseluruhan, dan BN berjaya menguasai 40 kerusi pada siri PRN ke-15 yang diadakan pada Mac 2022, sekali gus membentuk pentadbiran negeri yang kukuh.

Keputusan pilihan raya lalu turut menyaksikan Pakatan Harapan (PH) memperoleh 12 kerusi, manakala blok Perikatan Nasional (PN) sekadar mendapat tiga kerusi dan Ikatan Demokratik Malaysia (Muda) memenangi satu kerusi.