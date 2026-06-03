Senarai calon Barisan Nasional (BN) untuk bertanding pada Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 yang tular disahkan palsu oleh Menteri Besar Johor yang juga Pengerusi BN Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi. - Foto FACEBOOK ONN HAFIZ GHAZI

Senarai calon Barisan Nasional (BN) untuk bertanding pada Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 yang tular disahkan palsu oleh Menteri Besar Johor yang juga Pengerusi BN Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi. - Foto FACEBOOK ONN HAFIZ GHAZI

BN Johor nafi senarai calon tular, tegaskan maklumat palsu Parti sedang nilai calon layak

Barisan Nasional (BN) Johor menafikan kesahihan senarai calon PRN Johor ke-16 yang kini tular di media sosial.

Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, yang juga Pengerusi BN Johor, menegaskan senarai tersebut adalah palsu.

Beliau menyeru semua pihak, termasuk pemimpin dan penyokong parti, agar mengamalkan budaya politik yang lebih matang dan bertanggungjawab.

Menurut Datuk Onn Hafiz, penyebaran fitnah dan berita palsu hanya akan menjejaskan keharmonian serta kestabilan demokrasi di negeri ini.

Beliau menekankan bahawa sebarang pengumuman rasmi mengenai calon hanya akan dibuat melalui saluran parti yang sah.

“Dalam bahang pilihan raya ini, sudah pasti akan ada pelbagai bentuk fitnah, khabar angin, provokasi dan berita palsu yang cuba dimainkan oleh pihak-pihak tertentu bagi menimbulkan kekeliruan dalam kalangan rakyat.

“Justeru, saya menyeru seluruh Bangsa Johor agar mengamalkan sikap tabayyun, menyemak fakta terlebih dahulu dan mendapatkan maklumat daripada sumber rasmi sebelum menerima atau menyebarkan sesuatu berita,” katanya dalam kenyataan di Facebook pada 3 Jun.

Johor bakal menghadapi PRN ke-16 susulan pembubaran DUN pada 1 Jun.

Pengerusi BN Pusat, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, mengesahkan Datuk Onn Hafiz kekal sebagai ‘poster boy’ BN dengan sasaran memenangi lebih 40 kerusi, sekali gus melampaui pencapaian PRN 2022.

Berhubung keputusan BN bertanding secara solo, beliau menepis tanggapan negatif terhadap hubungan dengan Pakatan Harapan (PH), menegaskan bahawa kerajaan negeri Johor adalah pentadbiran BN yang wujud sebelum Kerajaan Perpaduan.

“Kerajaan di Johor adalah kerajaan BN, bukan Kerajaan Perpaduan. Pintu sudah dibuka oleh BN Johor untuk mereka bertanding secara persahabatan di setiap 56 kerusi DUN,” jelas beliau dalam satu majlis di Terengganu pada 2 Jun.

BN sebelum ini memenangi 40 daripada 56 kerusi pada PRN Johor 2022, sekali gus memberi asas kukuh kemampuan blok politik itu untuk mempertahankan kuasa.

Sebagai perbandingan, PH meraih 12 kerusi, manakala PN memperoleh tiga kerusi dan Muda satu kerusi pada pilihan raya tersebut.

Seiring dengan persiapan PRN ini, Wanita BN menyuarakan harapan agar lebih ramai calon wanita diketengahkan.