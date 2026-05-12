Bot bawa 37 pendatang asing Indonesia karam di Pulau Pangkor
23 pendatang asing diselamatkan, 14 masih hilang
May 12, 2026 | 1:48 PM
Pasukan mencari dan menyelamat (SAR) Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) menyelamatkan 23 pendatang asing tanpa izin dari Indonesia, selepas bot dinaiki mereka karam di perairan Pulau Pangkor, Perak, pada awal pagi 11 Mei. Seramai 14 lagi dilaporkan masih hilang. - Foto AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA
LUMUT (Perak): Pihak berkuasa Malaysia menjalankan operasi mencari dan menyelamat (SAR) selepas sebuah bot membawa 37 pendatang asing tanpa izin (Pati) dari Indonesia karam di perairan Pulau Pangkor, Perak, pada 11 Mei.
Pengarah Maritim Perak, Kapten Mohamad Shukri Khotob, berkata setakat ini 23 mangsa telah berjaya diselamatkan, manakala 14 lagi masih hilang.
