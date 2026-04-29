Bukit Aman siasat kes sunting gambar hina Sultan Selangor
Tindakan pemegang akaun media sosial dianggap ‘perbuatan jahat, melampau dan tidak bertanggungjawab’
Apr 29, 2026 | 5:31 PM
Ketua Polis Selangor, Datuk Shazeli Kahar (tengah), semasa sidang media pada 28 April. - Foto NSTP
SHAH ALAM: Siasatan kes jelik yang memaparkan suntingan gambar menghina Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, berhubung isu penternakan babi, kini diambil alih oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman.
Ketua Polis Selangor, Datuk Shazeli Kahar, mengesahkan laporan polis telah diterima dan kertas siasatan dibuka.
Laporan berkaitan
Ibu tunggal didakwa hantar komunikasi jelik hina Sultan, mengaku guru Sultan IbrahimApr 7, 2026 | 6:26 PM
Johor perangi ajaran sesat, video tular cetus kebimbanganApr 1, 2026 | 3:36 PM
Lebih 50 laporan polis dibuat terhadap Fahmi Reza, didakwa hina institusi Diraja JohorDec 18, 2025 | 12:28 PM
2 Exco Johor buat laporan polis berkaitan dakwaan hina Institusi Diraja JohorDec 17, 2025 | 1:00 PM