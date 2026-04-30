Cuti sakit penjawat awam Selangor turun 30% sejak dasar kerja dari rumah
Apr 30, 2026 | 4:00 PM
Sejak dasar kerja dari rumah (BDR) dilaksanakan buat penjawat awam bermula 15 April, kadar permohonan cuti sakit menurun 30 peratus di Selangor. - Foto hiasan BERNAMA
KUALA LUMPUR: Permohonan cuti sakit dalam kalangan penjawat awam Selangor telah menurun sebanyak 30 peratus, sejak kerajaan negeri melaksanakan dasar bekerja dari rumah (BDR) bermula 15 April lalu.
Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amirudin Shari, berkata pengaturan BDR tersebut yang kini melibatkan 390 kakitangan atau 50 peratus daripada tenaga kerja akan dikaji secara berkala bagi memastikan ia tidak menjejas produktiviti.
