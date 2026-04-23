Dasar kerja dari rumah untuk penjawat awam jimat minyak RM678,000
Pengurangan bahan api sebanyak 334,000 liter jamin kestabilan tenaga negara
Apr 23, 2026 | 1:43 PM
Menteri Komunikasi merangkap Jurucakap Kerajaan Perpaduan, Datuk Fahmi Fadzil. - Foto BERNAMA
PUTRAJAYA: Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah (BDR) membabitkan penjawat awam sejak 15 April lalu, merekodkan penjimatan bahan api sebanyak 334,000 liter bernilai RM678,000 ($217,520).
Jurucakap Kerajaan Perpaduan, Datuk Fahmi Fadzil, berkata Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, memaklumkan perkara itu pada mesyuarat Jemaah Menteri, yang dipengerusikan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, pada 22 April.
