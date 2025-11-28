Ahli perniagaan, Encik Albert Tei (tiga dari kiri) dibawa keluar daripada rumahnya di Puchong, Selangor, oleh pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) pada pagi 28 November. - Foto TANGKAP LAYAR VIDEO ZAID MALIK

Ahli perniagaan, Encik Albert Tei (tiga dari kiri) dibawa keluar daripada rumahnya di Puchong, Selangor, oleh pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) pada pagi 28 November. - Foto TANGKAP LAYAR VIDEO ZAID MALIK

Episod siasatan dakwaan rasuah yang dikaitkan dengan mantan pegawai kanan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kian hangat selepas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menahan tiga individu untuk siasatan kes itu.

Mereka yang ditahan ialah mantan Setiausaha Politik Kanan Datuk Anwar yang dikaitkan dengan dakwaan menerima rasuah dalam pelbagai bentuk perbelanjaan lebih RM600,000 ($188,113), Datuk Seri Shamsul Iskandar Mohd Akin.

Dua lagi ialah ahli perniagaan, Encik Albert Tei dan seorang wanita bernama Sofia Rini Buyong.

Penahanan itu dimaklumkan oleh Ketua SPRM, Tan Sri Azam Baki dalam satu siaran video pada petang 28 November.

Datuk Shamsul Iskandar yang juga Ketua Parti Keadilan Rakyat (PKR) Melaka dan Sofia Rini ditahan selepas memberi keterangan di ibu pejabat SPRM pada 28 November.

Terdahulu, pada pagi 28 November, SPRM telah menyerbu kediaman Encik Tei – iaitu individu yang mendedahkan dakwaan skandal rasuah itu – di Puchong, Selangor dan menahannya untuk membantu siasatan.

Tan Sri Azam berkata beliau juga sudah mengarahkan pegawainya untuk melengkapkan siasatan kes berkenaan dalam tempoh seminggu.

Portal berita Malaysiakini sebelum itu melaporkan, Encik Zaid Malik, peguam kepada Encik Tei mengesahkan ahli perniagaan itu ditahan dalam keadaan bergari selepas rumahnya diserbu sekumpulan pegawai SPRM yang lengkap berpenutup muka dan berpakaian kalis peluru.

Encik Zaid dilaporkan cuba berkomunikasi dengan pegawai SPRM yang terlibat, namun tidak diendahkan, sekali gus menimbulkan pertikaian bagaimana SPRM boleh menahan pemberi maklumat dakwaan rasuah tanpa kehadiran peguamnya.

Ahli perniagaan itu awalnya dijadualkan memberi keterangan kepada SPRM pada 1 Disember.

Dalam perkembangan berkaitan, seorang pegawai SPRM telah membuat laporan polis menyusuli sebuah klip video yang dimuat naik di akaun Facebook ‘Pejuang Tun Dr Mahathir’, yang didakwa mengandungi tohmahan terhadap Tan Sri Azam.

Dalam kenyataan pada 27 November, SPRM berkata laporan itu difailkan di Ibu Pejabat Polis Daerah Putrajaya berikutan kandungan video perbualan antara seorang wanita dikenali sebagai Sofia Rini dengan Encik Tei.

Menurut SPRM, laporan tersebut dibuat bagi membolehkan pihak polis menyiasat dakwaan dalam video itu, termasuk tuduhan bahawa seorang individu telah menemui Tan Sri Azam untuk meminta supaya kes membabitkan Encik Tei ‘diselesaikan’.

SPRM menambah bahawa pegawai berkenaan turut menyatakan dalam laporan polisnya bahawa klip video itu berunsur fitnah dan berniat jahat untuk menjejaskan reputasi Tan Sri Azam, sedangkan siasatan agensi tersebut dilaksanakan secara profesional, telus dan tanpa campur tangan mana-mana pihak.

Sofia Rini yang telah hadir memberi keterangan di SPRM Putrajaya dilapor telah menafikan segala dakwaan Encik Tei mengenai skandal rasuah berkenaan.

Ini termasuk dakwaan penglibatan Datuk Anwar yang dikatakan memberi ‘lampu hijau’ untuk Encik Tei merancang skandal sogokan rasuah lesen perlombongan membabitkan ahli politik di Sabah.