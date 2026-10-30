Topik diikutiPergi ke BHku
DUN N. Sembilan berdepan pembubaran sendiri jika gagal sidang jelang Feb 2027
DUN N. Sembilan berdepan pembubaran sendiri jika gagal sidang jelang Feb 2027
Menter Besar N. Sembilan perlu selesaikan isu proklamasi supaya sumber kewangan untuk pentadbiran kerajaan negeri boleh dilulus
DUN N. Sembilan berdepan pembubaran sendiri jika gagal sidang jelang Feb 2027
SEREMBAN: Dewan Undangan Negeri (DUN) Negeri Sembilan boleh terbubar dengan sendirinya pada Februari 2027, sekiranya tiada sidang diadakan sehingga tempoh berkenaan sepertimana ditetapkan dalam perlembagaan negeri.
Keadaan itu menuntut kerajaan negeri pimpinan Menteri Besar, Datuk Ismail Lasim, menyelesaikan isu proklamasi membabitkan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan secepat mungkin.
Ia bagi membolehkan Sidang DUN dapat diadakan dan seterusnya pembentangan Belanjawan Negeri Sembilan 2027 dapat dilakukan.
Pensyarah Kanan, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara (UiTM) Cawangan Negeri Sembilan, Dr Muhamad Fuad Abdul Karim, berkata berdasarkan perlembagaan negeri, persidangan DUN perlu diadakan mengikut tempoh masa yang ditetapkan.
“Sekiranya ia (sidang DUN) tidak dapat diadakan pada tempoh masa yang ditentukan ada kemungkinan ia akan menggugat kerajaan sedia ada, tambahan pula jika Belanjawan Negeri tidak dapat dibentang dan diluluskan.
“Pentadbiran kerajaan negeri akan terjejas kerana tiada sumber kewangan yang diluluskan.
“Ini akan menyebabkan kerajaan negeri tidak dapat berfungsi dan akhirnya terpaksa diadakan pilihan raya negeri (PRN) yang baharu,” katanya, lapor Berita Harian Malaysia.
Beliau mengulas krisis adat, istana dan pentadbiran yang masih berlanjutan di Negeri Sembilan sejak April lalu.
Struktur semula pelaburan berjaya: Aset Tabung Haji atasi liabiliti sejak 2018Oct 30, 2026 | 3:39 PM
Indonesia dakwa S’pura jual semula gas asli ke negara lain, nafi langgar kontrak bekalanOct 30, 2026 | 3:23 PM
AS syaki perisik China dekati CEO Nvidia melalui syarikat berpangkalan di S’puraOct 30, 2026 | 1:32 PM
Semangat juang peserta bertanding tidak luntur hingga ke malam kemuncak ‘Anugerah 2026’Oct 29, 2026 | 3:23 PM
Semakan pelan Hutan Maju, Gillman Barracks lebih banyak ruang hijau; 11,000 rumahOct 28, 2026 | 6:31 PM
Kerajaan negeri merancang untuk mengadakan persidangan DUN pada 26 November, disusuli pembentangan Belanjawan Negeri 2027 pada 27 November depan.
Bagaimanapun, difahamkan sehingga kini kerajaan negeri belum memperoleh perkenan daripada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir, untuk mengadakan sidang DUN.
Malah, Datuk Ismail yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Juasseh, sebelum ini dilaporkan tidak mengiktiraf Tuanku Muhriz sebagai pemerintah selepas menandatangani proklamasi penurunan takhta Tuanku Muhriz pada 3 Ogos lalu.
Pada 27 Oktober, Datuk Ismail memaklumkan beliau tidak bercadang mengemukakan senarai barisan Exco baharu, sebaliknya menunggu keputusan mahkamah berhubung kesahihan pembatalan pelantikan 10 bekas Exco sebelum ini.
Datuk Ismail turut menjelaskan tumpuannya ketika ini adalah memastikan persiapan menghadapi Persidangan DUN dan membentangkan Belanjawan Negeri Sembilan 2027 pada 26 dan 27 November depan.
Mengulas ketiadaan barisan Exco, Dr Muhamad Fuad berkata perkara itu akan memberi kesan kepada persidangan DUN kelak, jika ia dapat dijalankan pada tarikh yang dirancang.
Menurutnya Menteri Besar terpaksa menjawab semua persoalan membabitkan pelbagai isu kepentingan negeri dan rakyat di Persidangan DUN berkenaan.
“Keadaan itu akan menunjukkan kelemahan yang berlaku dalam kepemimpinan kerajaan sedia ada iaitu Barisan Nasional (BN) dan Perikatan Nasional (PN).
“Harus diingat dalam kes Exco ini, proses undang-undang di mahkamah tidak akan dapat diselesaikan dalam tempoh singkat.
“Apa lagi sekiranya ada rayuan di peringkat mahkamah tertinggi dan sebagainya, akan mengambil masa lama,” katanya merujuk tindakan 10 Exco yang mengambil tindakan undang-undang berikutan keputusan pembatalan pelantikan mereka.