BENTONG (Pahang): Ketua Pemuda Umno Bahagian Maran, Mohd Radzi Rahimi, dan tiga ahli keluarganya disahkan maut dalam kejadian kenderaan dinaiki dihempap pokok tumbang di Jalan Janda Baik-Bentong, Pahang, pada 3 Ogos.

Tiga lagi yang maut adalah isterinya, Nuriani Mohammad Jafri, 36 tahun; seorang daripada anak kembar mereka yang berusia lima tahun, Muhammad Rizz Hazim; dan adik iparnya, Mohammad Nizam Mohammad Jafri, 35 tahun.

Seorang lagi anak kembar pasangan itu, Muhammad Rizz Haziq, dilaporkan parah dan menerima rawatan di Hospital Bentong sebelum dipindahkan ke Hospital Temerloh untuk rawatan lanjut.

Kejadian kira-kira 12.30 tengah hari itu berlaku ketika kenderaan jenis Ford Raptor dinaiki Allahyarham Mohd Radzi dan lima ahli keluarganya dipercayai dalam perjalanan dari Bentong menuju ke Janda Baik, sebelum dihempap sebatang pokok yang tiba-tiba tumbang.

Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Pahang, Encik Mohd Salahuddin Isa, berkata lapan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat (BBP) Bentong dibantu Pasukan Bomba Sukarela Janda Baik, mengambil masa lebih sejam untuk menarik keluar empat mangsa yang tersepit dalam pikap berkenaan, sebelum mereka disahkan meninggal dunia di tempat kejadian.

Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdy Wan Ismail, yang turut menziarah jenazah mangsa, berkata Allahyarham Mohd Radzi disifatkan sebagai seorang yang sentiasa ceria serta mudah didekati semua lapisan masyarakat.

Beliau amat sedih atas kehilangan pemimpin pemuda itu dan menyifatkan pemergian Allahyarham sebagai satu kehilangan besar kepada Pahang.

“Sebagai pemimpin Pemuda Umno, Allahyarham sentiasa bekerja kuat dan memberi banyak sumbangan kepada parti.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
eksport perikanan

Eksport hasil perikanan melalui CIQ Linkedua cecah RM706j pada 2025

Aug 4, 2026 | 1:58 PM
Seorang wanita Palestin berdiri di atas bumbung sebuah rumah yang rosak akibat perang, dikelilingi bangunan yang musnah di Bandar Gaza pada 1 Ogos 2026. Ketika usaha diplomatik diteruskan bagi melaksanakan pelan damai Gaza, Lembaga Keamanan memberi jaminan bahawa pengunduran tentera Israel hanya akan bermula selepas Hamas melengkapkan proses pelucutan senjata sepenuhnya. Bagaimanapun, serangan di Gaza dilaporkan masih berterusan, dengan orang awam terus menjadi mangsa ketika pengantara berusaha mencapai gencatan senjata berkekalan.

Lembaga Keamanan jamin Israel undur dari Gaza hanya selepas Hamas lucut senjata

Aug 4, 2026 | 9:31 AM
eksploitasi seks terhadap kanak-kanak bawah umur

8 lelaki, seorang wanita didakwa atas kesalahan seks komersial libatkan 2 remaja 16 tahun

Aug 3, 2026 | 6:16 PM
Singapura, Aishah Siregar, pelajar hilang, Kemboja

Pelajar ‘hilang’ ditemui di Kemboja pulang ke S’pura

Aug 2, 2026 | 5:51 PM
Pengurus Besar Taman Warisan Melayu (TWM), Encik Mohamed Hafiz Mohamed Shariff (tengah), menerangkan tentang artifak yang dipamerkan kepada kakitangan muzium semasa satu lawatan. 

Perbincangan mengenai sejarah, warisan Melayu S’pura antara usaha TWM dekati masyarakat

Aug 2, 2026 | 5:30 AM
Penulis bersama keluarga besar yang anggotanya berusia antara tiga tahun hingga 72 tahun merakam kenangan di Lapangan Terbang Changi sebelum berlepas bagi memulakan kembara indah 5 hari 4 malam ke Pulau Maafushi, Maldives, baru-baru ini.

Panduan bajet Maldives: Kos kembara tiga generasi ke Maafushi bawah $1,100 seorang

Aug 3, 2026 | 2:19 PM
Tampil dalam sebuah video yang dimuat naik ke laman Facebook The Phnom Penh Post pada 1 Ogos, Cik Siti Aishah Siregar Sahat Siregar menjelaskan bahawa beliau memutuskan untuk pergi ke Kemboja untuk bekerja sebagai guru bahasa Inggeris, bukan kerana ditipu mahupun dipaksa.

Pelajar ‘hilang’ ditemui di Kemboja beri penjelasan pergi atas pilihan sendiri

Aug 1, 2026 | 8:13 PM
Singapura, Taman Warisan Melayu, TWM, pelawat, visitors,  Mohamed Hafiz Mohamed Shariff

Hampir 100,000 kunjungi Taman Warisan Melayu sejak dibuka semula hujung Apr

Aug 2, 2026 | 5:30 AM
Melalui sesi ‘masa bulatan’, Cik Aidah Hosni. menggalakkan murid menjadi lebih terbuka dalam menyuarakan keluhan mereka. Beliau berpendapat apabila murid rasa dilihat, didengari dan difahami, ia secara tidak langsung akan mendorong keyakinan mereka dalam penggunaan bahasa Melayu.

Guru manfaat ‘masa bulatan’ perkasa emosi, bahasa Melayu murid

Aug 3, 2026 | 5:30 AM
AGAB 2026, Cik Diana Mohamed Mazlan, finalis

Guru Bahasa Melayu selami emosi murid sebelum buka buku teks

Jul 13, 2026 | 5:30 AM

“Pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan besar kepada parti serta masyarakat di Maran, khususnya golongan belia,” katanya, lapor Harian Metro.

Ketua Umno Bahagian Maran, Datuk Seri Shahaniza Shamsuddin, pula berkata parti kehilangan tokoh pemuda yang berbakat.

Secara peribadi, katanya, beliau rapat dengan Allahyarham dan tahu Allahyarham amat disenangi semua lapisan masyarakat, terutama golongan belia di Maran.

Jenazah empat sekeluarga itu selamat dikebumikan dalam satu liang sekitar 3.15 pagi 4 Ogos di Tanah Perkuburan Taman Sri Chedung, Maran, dengan dihadiri lebih 1,000 anggota keluarga, pemimpin politik dan kenalan.

Laporan berkaitan
Lelaki maut dihempap pokok tumbang akibat ribut di KelantanJul 16, 2026 | 6:02 PM
Pokok tumbang ketika ribut: Pelajar di Kelantan maut, warga emas di Pulau Pinang terperangkapJul 3, 2026 | 3:54 PM
Operasi menyelamat enam mangsa tanah runtuh di Jawa Timur berdepan cabaran cuaca burukMay 22, 2025 | 11:51 AM
kemalanganpokok tumbang