Enggan ikut tarikh rasmi mula puasa: Pengetua madrasah di Johor, 2 anak didenda
May 7, 2026 | 5:46 PM
Seorang daripada tiga tertuduh ketika dibawa ke Mahkamah Syariah Muar, Johor, kerana didakwa ingkar arahan pihak berkuasa mengenai pengisytiharan 1 Ramadan. - Foto NSTP
MUAR: Seorang pengetua sebuah madrasah di Johor dikenakan denda RM5,000 ($1,611), manakala dua anak lelakinya dikenakan hukuman denda masing-masing RM2,500 seorang, oleh Mahkamah Syariah Muar, Johor, pada 7 Mei, atas pertuduhan mengingkari arahan pihak berkuasa berkaitan tarikh permulaan puasa 1 Ramadan.
Ambiah Bunanjin, 68 tahun; anaknya, Abdul Qodir Jailani, 29 tahun, serta Muhammad Idris, 25 tahun, mengaku bersalah sebaik pertuduhan dikemukakan di hadapan Hakim Syarie Mohamad Fadzil Esa.
