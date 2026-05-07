MUAR: Seorang pengetua sebuah madrasah di Johor dikenakan denda RM5,000 ($1,611), manakala dua anak lelakinya dikenakan hukuman denda masing-masing RM2,500 seorang, oleh Mahkamah Syariah Muar, Johor, pada 7 Mei, atas pertuduhan mengingkari arahan pihak berkuasa berkaitan tarikh permulaan puasa 1 Ramadan.