JOHOR: Percubaan untuk mengaitkan prestasi Barisan Nasional (BN) dalam pilihan raya Johor dengan pengampunan diraja bagi mantan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, adalah tidak masuk akal, kata Datuk Seri Hishammuddin Hussein.



Anggota Parlimen Sembrong itu berkata proses pilihan raya dan proses pengampunan diraja adalah dua perkara yang berasingan.



Beliau berkata demikian sebagai respons kepada kenyataan anak Datuk Seri Najib, Datuk Mohd Nazifuddin Mohd Najib, bahawa kemenangan besar BN di Johor akan memberi isyarat sokongan orang awam bagi Datuk Seri Najib menerima pengampunan diraja.



“Pengampunan dan sebagainya mempunyai prosesnya sendiri. Pilihan raya mempunyai prosesnya sendiri. Untuk cuba mengaitkan kedua-duanya bersama... ia tidak begitu logik,” kata Datuk Seri Hishammuddin.



Beliau berkata demikian kepada wartawan selepas menghadiri satu program veteran di Taman Sri Lambak bersama calon BN bagi Kahang, V. Rugendran, pada Sabtu (4 Julai).



“Proses pengampunan diraja adalah berbeza daripada proses pilihan raya, jadi tidak begitu tepat untuk mengaitkan kedua-duanya,” tambah beliau.



Apabila ditanya mengenai komen Datuk Mohd Nazifuddin itu, Datuk Seri Hishammuddin, yang merupakan sepupu Datuk Seri Najib, menyifatkan pemimpin Umno itu sebagai “masih sangat muda”.



Beliau mengesyorkan bahawa komen tersebut mungkin berpunca daripada kurangnya pengalaman.

“Mungkin ia kerana kurang pengalaman,” katanya.



Datuk Mohd Nazifuddin sebelum ini dilaporkan berkata bahawa kemenangan besar BN dalam pilihan raya Johor akan menjadi tanda bahawa rakyat masih menyokong Datuk Seri Najib dan berharap beliau akan menerima pengampunan diraja.



Bagaimanapun, beliau akur bahawa pengurniaan pengampunan tersebut adalah hak mutlak Yang di-Pertuan Agong.



Datuk Seri Hishammuddin, yang sedang berkempen untuk calon BN di Sembrong, juga mengulangi bahawa politik tidak seharusnya didorong oleh cita-cita peribadi atau kepentingan jangka pendek.



Semasa berucap di hadapan para veteran tentera dan penyokong sebelum itu, beliau, yang juga Mantan Menteri Pertahanan Malaysia, menggesa pemimpin muda agar belajar daripada mereka yang telah berkorban demi negara.



Beliau berkata mereka tidak seharusnya terperangkap dengan sifat mengejar kedudukan, kepentingan peribadi atau persaingan politik.



“Keluar daripada pemikiran sempit. Keluar daripada minda yang berpaksikan kepentingan peribadi, ego, tamak pada jawatan dan kekayaan kebendaan.



“Semua itu tidak membawa apa-apa makna jika maruah, perpaduan dan kebebasan kita terancam,” kata beliau.

Datuk Seri Hishammuddin juga memberi amaran agar kaum dan agama tidak dieksploitasi untuk keuntungan politik.



Menurutnya, taktik sedemikian adalah bertentangan dengan budaya kesederhanaan dan keterangkuman Johor yang sekian lama wujud.



“Adalah mudah semasa pilihan raya untuk melagakan satu kaum atau agama dengan yang lain, tetapi itu bukan cara kita di sini. Kita adalah Bangsa Johor.

“Kita dibesarkan oleh pemimpin-pemimpin yang tidak tamak atau gila kuasa,” tambahnya.



Sambil mengambil iktibar daripada legasi datuknya yang juga pengasas Umno, Datuk Onn Jaafar, Datuk Seri Hishammuddin berkata pemimpin seharusnya bersedia meletakkan kepentingan negara melebihi pertimbangan peribadi atau politik.



Beliau menambah keharmonian berbilang kaum di Johor harus terus dijadikan contoh, dan kestabilan hanya boleh dipelihara jika pemimpin terus fokus kepada agenda negara yang lebih besar berbanding politik yang memecahbelahkan.