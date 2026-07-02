Ketua Pemuda Umno, Datuk Dr Akmal Saleh (kanan), bersama Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi. - Foto FACEBOOK AKMAL SALEH

Ketua Pemuda Umno, Datuk Dr Akmal Saleh (kanan), bersama Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi. - Foto FACEBOOK AKMAL SALEH

KUALA LUMPUR: Ketua Pemuda Umno, Datuk Dr Akmal Saleh, menyifatkan dakwaan calon Pakatan Harapan (PH) yang bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) Senggarang, Encik Onn Abu Bakar, bahawa gabungan itu mampu membangunkan Johor seperti Selangor dan Pulau Pinang, sebagai tidak berasaskan fakta.

Beliau berkata kenyataan itu juga menimbulkan persoalan kerana prestasi ekonomi Johor ketika ini mengatasi kedua-dua negeri berkenaan berdasarkan data rasmi Hasil Kasar Dalam Negeri (GDP).

Menurutnya, Johor merekodkan pertumbuhan GDP tertinggi di negara ini iaitu 8 peratus, berbanding Pulau Pinang sebanyak 7.3 peratus dan Selangor 6.3 peratus.

“Apabila saya baca kenyataan itu, saya tertanya-tanya juga. Johor kini berada di kedudukan nombor satu dengan pertumbuhan GDP dengan 8 peratus.

“Kalau nak jadikan Johor seperti Pulau Pinang atau Selangor, kenapa pula hendak turunkan negeri ini ke tangga kedua atau ketiga?” katanya dalam satu hantaran video di media sosial, pada 2 Julai.

Terdahulu MalaysiaGazette melaporkan, Encik Onn berkata gabungan PH mampu membawa pembangunan lebih menyeluruh di Johor berdasarkan pengalaman mentadbir Selangor dan Pulau Pinang.

Menurut Ahli Parlimen Batu Pahat itu, rekod pentadbiran PH di Selangor dan Pulau Pinang membuktikan keupayaan gabungan itu mengurus negeri dengan baik, serta memberi manfaat kepada rakyat tanpa mengira negeri asal mereka.

Dalam pada itu, Dr Akmal berkata angka pertumbuhan ekonomi itu merupakan data rasmi yang dikeluarkan agensi berwibawa dan bukannya direka oleh mana-mana pihak berkepentingan.

Justeru, beliau mengingatkan semua pemimpin politik supaya membuat kenyataan berdasarkan fakta agar tidak mengelirukan rakyat.

“Sebelum membuat kenyataan, keluarkan fakta (yang betul). Barulah rakyat boleh menilai kita bercakap berdasarkan data, bukannya sekadar retorik,” katanya.

Dalam masa yang sama, beliau menyeru rakyat Johor agar terus memberi sokongan kepada Barisan Nasional (BN) pada Pilihan Raya Negeri (PRN) kerana negeri itu kini muncul sebagai peneraju pertumbuhan ekonomi negara di bawah pentadbiran Menteri Besar, Datuk Onn Hafiz Ghazi.