Ibu, dua anak maut dalam nahas pulang dari majlis kahwin di Terengganu
Mar 24, 2026 | 1:48 PM
(Dari kiri) Cik Nurul Hafizah Shaary dan dua anaknya, Mohd Redzuan Arash Mohd Redzuan dan Nur Radya Athalia, maut dalam satu kemalangan jalan raya di Terengganu ketika dalam perjalanan pulang daripada majlis kahwin adik Cik Nurul Hafizah, pada 23 Mac. - Foto NSTP
DUNGUN (Terengganu): Seorang wanita yang dalam perjalanan pulang selepas menghadiri majlis perkahwinan adiknya maut bersama dua anak, selepas kenderaan dipandunya terbabas di Kilometer 59 Jalan Jerangau-Jabor dekat Felda Jerangau, Dungun, Terengganu, pada petang 23 Mac.
Dalam kemalangan kira-kira 6.10 petang itu, Cik Nurul Hafizah Shaary, 39 tahun, dan anaknya, Mohd Redzuan Arash Mohd Redzuan, 13 tahun, disahkan meninggal dunia di tempat kejadian.
