Instagram ‘kunci’ kandungan sensitif buat remaja bawah 18 tahun di M’sia
Apr 16, 2026 | 2:17 PM
Instagram memperkasa peranan terhadap keselamatan dalam talian bagi pengguna muda terutama remaja di Malaysia dengan memperkenalkan kawalan kandungan. - Foto hiasan NSTP
KUALA LUMPUR: Instagram memperluas ciri-ciri keselamatan akaun remaja di Malaysia dengan memperkenalkan tetapan kandungan 13+ yang sesuai dengan umur dan kawalan ibu bapa yang dipertingkatkan buat pengguna berusia di bawah 18 tahun.
Dalam satu kenyataan, Meta memaklumkan remaja di bawah 18 tahun secara automatik ditetapkan dalam kandungan 13+ yang dikemas kini, yang mengehadkan pendedahan kepada bahan yang berpotensi tidak sesuai dan tidak boleh diubah tanpa kebenaran ibu bapa.
Laporan berkaitan
S’pura kerjasama dengan wadah media sosial perketat kawalan usia demi lindungi kanak-kanakMar 31, 2026 | 12:27 PM
Indonesia laksana larangan media sosial untuk kanak-kanak bawah 16 tahunMar 28, 2026 | 5:43 PM
Kanak-kanak bawah umur 16 tahun dilarang buka akaun media sosial mulai 2026 Nov 24, 2025 | 1:32 PM
M’sia bakal wajibkan platform media sosial laksana had umur 13 tahun bagi penggunaOct 15, 2025 | 5:11 PM