Istana Negeri Sembilan ingatkan parti politik tidak kait institusi diraja dalam kempen PRN

Istana Negeri Sembilan menghargai kerjasama semua pihak dalam memastikan institusi diraja terus dihormati dan dipelihara daripada sebarang salah tafsir atau eksploitasi bagi kepentingan mana-mana pihak. - Foto BERNAMAS

Istana Negeri Sembilan menghargai kerjasama semua pihak dalam memastikan institusi diraja terus dihormati dan dipelihara daripada sebarang salah tafsir atau eksploitasi bagi kepentingan mana-mana pihak. - Foto BERNAMAS

Istana Negeri Sembilan ingatkan parti politik tidak kait institusi diraja dalam kempen PRN

Istana Negeri Sembilan ingatkan parti politik tidak kait institusi diraja dalam kempen PRN

SEREMBAN: Istana Negeri Sembilan menasihatkan parti-parti politik yang bertanding untuk tidak mengaitkan institusi diraja semasa berceramah dan berkempen pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan ke-16.

Pengelola Bijaya Diraja Istana Negeri Sembilan, Datuk Azizi Mohamad Ali, menegaskan institusi diraja sentiasa menjunjung prinsip berkecuali dan tidak terlibat dengan mana-mana parti atau kegiatan politik.

Beliau berkata institusi diraja ialah payung perpaduan rakyat dan berperanan memelihara keharmonian, kestabilan serta kesejahteraan negara.

“Sebarang dakwaan, kenyataan, gambar, video atau bahan mengaitkan Istana Negeri Sembilan, Duli Yang Maha Mulia Tuanku atau mana-mana ahli kerabat diraja dengan parti politik adalah tidak benar.

“Semua calon parti politik bertanding dalam PRN Negeri Sembilan ini dinasihatkan tidak memainkan isu berkaitan agama, raja dan kaum (3R) serta berkempen secara berhemah, beretika dan mematuhi undang-undang demi memelihara keharmonian negeri,” katanya dalam satu kenyataan pada 27 Julai, lapor laman web Astro Awani.

Datuk Azizi berkata Istana Negeri Sembilan menghargai kerjasama semua pihak dalam memastikan institusi diraja terus dihormati dan dipelihara daripada sebarang salah tafsir atau eksploitasi bagi kepentingan mana-mana pihak.

Beliau berkata orang ramai dinasihatkan tidak menyebarkan atau mempercayai maklumat yang tidak disahkan, serta sentiasa merujuk kepada saluran rasmi Istana Negeri Sembilan bagi mendapatkan maklumat yang sahih.

Kenyataan itu dibuat ketika kempen PRN Negeri Sembilan sedang berlangsung dan isu berkaitan institusi diraja menjadi antara perkara yang mendapat perhatian sepanjang kempen.

Dewan Undangan Negeri (DUN) Negeri Sembilan dibubarkan secara rasmi pada 5 Jun lalu, bagi memberikan laluan kepada PRN diadakan.