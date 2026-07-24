Mantan Ketua Pemuda Umno, Encik Khairy Jamaluddin, meminta Pakatan Harapan (PH) bermuhasabah mengenai kemerosotan sokongan pengundi Melayu terhadap gabungan itu, dan berhenti menyalahkan kerjasama antara Barisan Nasional (BN) dan Perikatan Nasional (PN) sebagai punca perpecahan.

Beliau berkata dakwaan bahawa kerjasama BN-PN boleh memecahbelahkan masyarakat tidak seharusnya dijadikan alasan bagi menjelaskan prestasi lemah PH dalam kalangan pengundi Melayu pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor ke-16 pada 11 Julai lalu.

Menurutnya, berdasarkan hasil kajian yang dibuatnya mengenai PRN Johor, calon-calon PH memperoleh kurang daripada 10 peratus sokongan daripada pengundi Melayu.

“Jadi PH perlu bertanya kepada diri sendiri mengapa mereka begitu tidak popular dalam kalangan pengundi Melayu, sebelum menyalahkan pihak lain atau mendakwa saya memainkan isu perkauman.

“Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, juga perlu menjelaskan mengapa PH gagal menarik sokongan pengundi Melayu. Mengapa perlu menyalahkan kerjasama BN-PN?” katanya.

Beliau berkata demikian pada sidang media selepas turun padang membantu kempen calon BN bagi kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) Lenggeng, Datuk Mohd Asna Amin, bagi PRN Negeri Sembilan ke-16, di Dataran Lenggeng, Seremban, Negeri Sembilan, pada 24 Julai.

Encik Khairy, yang juga mantan menteri kerajaan Malaysia, berkata PH perlu menyedari hakikat kemerosotan sokongan pengundi Melayu terhadap gabungan itu adalah kerana ia gagal mengurus sensitiviti dan persepsi pengundi Melayu.

Selain itu katanya, kegagalan PH menunaikan janji pilihan raya dan enggan mengaku kegagalan melaksanakannya dengan menyalahkan BN, menguatkan sebab untuk PH ditolak pada PRN Negeri Sembilan.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Cik Jamaliah Abdul Rahim, 61 tahun, meluangkan masa bersama suami dan tiga anaknya ketika menikmati matahari terbenam di Mandai Banyan Tree, antara hajat terakhir yang berjaya ditunaikan oleh Ambulance Wish Singapore. Cik Jamaliah sedang menjalani rawatan kemoterapi akibat kanser usus besar rektosigmoid yang berulang.

Setiap hirisan kek bantu penuhi impian pesakit

Jul 24, 2026 | 11:59 AM
Pemilik Ollella, Cik Marcella Putri Tanuwijaya mengetengahkan kuih tradisional Indonesia kepada pelanggan di Singapura dengan kuih terkenal seperti Lemper Ayam dan Lapis Legit. Ollella membuka cawangan terbarunya di Our Tampines Hub pada awal tahun ini.

Dari lepis legit ke lemper ayam, Ollella dekati pelanggan Melayu dengan kuih Indonesia

Jul 24, 2026 | 11:59 AM
Inflasi teras Singapura berada pada paras 1.6 peratus pada Jun, meningkat sedikit berbanding 1.4 peratus pada Mei.

Inflasi teras S’pura naik kepada paras 1.6% pada Jun

Jul 23, 2026 | 3:40 PM
Hadijah Rahmat, Hajis Salim

Suami Prof Hadijah Rahmat, Hajis Salim, meninggal dunia

Jul 23, 2026 | 6:42 PM
Sentuhan manusiawi dan kemesraan Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (dua dari kanan) bersama masyarakat pastinya akan dirindui kata penduduk setempat.

Masyarakat kenang sumbangan Faishal

Jul 21, 2026 | 7:04 PM
Pelakon baru Malaysia, Erysha Emyra terima jika ibunya, pelakon mapan, Datin Seri Noniswara Baharuddin, bersedia ingin berkahwin semula selepas bapa tirinya meninggal dunia pada 2023.

Erysha Emyra restu jika Noniswara temui pasangan baru

May 15, 2025 | 3:06 PM
Foto ISTOCKPHOTO

Beza antara rogol dengan cabul

Nov 1, 2020 | 5:30 AM
PELAJAR CEMERLANG PSLE 2007: Muka depan akhbar Berita Harian yang melaporkan Natasha Nabila sebagai pelajar terbaik PSLE dengan agregat 294 pada 2007. - Foto fail

Doktor cetus inspirasi Natasha ceburi bidang pediatrik

Aug 3, 2019 | 5:30 AM
MEMBERI SEMANGAT: Presiden Pergas, Ustaz Mohamad Hasbi Hassan (kiri), bersama Dr Muhammad Faishal Ibrahim memberi kata-kata mutiara kepada pesalah di penjara yang sedang menyertai sebuah program Pergas, Insan Mukmin. - Foto MHA

Perjalanan pemulihan seorang pesalah

Apr 18, 2021 | 5:30 AM
Pelakon Sharifah Rose menitikberatkan mutu dan keunikan produk yang dijual untuk memastikan jenama Harirose berbeza daripada jenama tudung yang lain.

Sharifah Rose mekar dengan niaga tudung

Feb 17, 2024 | 5:30 AM

“Kami (BN) menang besar di Johor sebab orang Johor pun tahu perangai PH tak pernah tunaikan janji, tipu rakyat, scam rakyat, sebab itu di Negeri Sembilan wajar kita tolak PH, ini scammer paling besar,” katanya.

Pada PRN Johor, BN yang bertanding solo di semua 56 kerusi DUN menang bergaya dengan menguasai 48, meningkat berbanding hanya 40 pada PRN 2022.

Prestasi PH pimpinan Datuk Anwar pula merosot apabila hanya berjaya mempertahankan lapan kerusi, berbanding 12 yang dimenangi pada PRN Johor 2022.

Dalam pada itu Encik Khairy, berkata walaupun BN membentuk persefahaman baru dengan pakatan pembangkang – PN – dalam PRN Negeri Sembilan, gabungan itu tidak akan menarik sokongan terhadap Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Anwar, yang hanya berbaki kira-kira setahun saja lagi sebelum Pilihan Raya Umum (PRU) diadakan.

“Demi kestabilan negara, terutama ketika menghadapi krisis sejagat di Asia Barat yang belum lagi selesai, kita profesional dan BN menawarkan diri dan parti kami untuk terus menyokong kestabilan Kerajaan Perpaduan... itu tiada masalah.

“Tetapi keanjalan politik hari ini menuntut supaya kita buat perkara yang sedikit berbeza di peringkat negeri. Sebab itu di Negeri Sembilan, kita lawan PH. 

“Kita matang dalam hal ini, tetapi di Negeri Sembilan, kita beri isyarat dan bayangan awal bahawa ini mungkin perubahan yang boleh berlaku pada PRU akan datang,” katanya.

BN-PN mengharungi PRN Negeri Sembilan dengan membentuk persefahaman dalam pembahagian kerusi, dengan BN bertanding dalam hanya 25 daripada keseluruhan 36 kerusi, sementara PN diperuntukkan 11 kerusi.

Persefahaman itu, menurut pimpinan BN-PN, bagi mencapai matlamat menumbangkan kerajaan PH di Negeri Sembilan.

Mengulas usaha itu, Encik Khairy yang juga mesra disapa KJ berkongsi pengalamannya bertanding di kerusi Parlimen Sungai Buloh, Selangor, pada PRU ke-15 pada 2022, apabila berlaku perpecahan undi dengan pertembungan tiga gabungan iaitu PH, BN dan PN.

Beliau yang juga mantan Ahli Parlimen Rembau selama tiga penggal sebelum bertukar ke kerusi Parlimen Sungai Buloh, berkata pecahan undi menyebabkan beliau tewas dalam memenangi kerusi itu di tangan calon Parti Keadilan Rakyat (PKR), Datuk Seri R Ramanan.

“Sebelum saya pergi bertanding di Sungai Buloh, BN kalah kepada calon PH dengan majoriti 26,000 undi.

“Waktu saya bertanding, majoriti kita kalah turun daripada 26,000 kepada 2,600. Tapi di sebalik cerita majoriti yang turun itu, saya nak ceritakan kenapa kita perlu kerjasama BN-PN.

“Apabila ada undi pecah, kita akan kalah. Waktu saya kalah itu cuma dengan majoriti 2,600 tu, dan saya mendapat 48,000 undi.

“Tetapi calon PAS yang tak berkempen pun dapat 29,000 undi. Jadi saya ceritakan perkara ini supaya tidak berlaku pecah undi. Sebab itu kita (BN) bekerjasama dengan PN di Negeri Sembilan,” katanya.

Laporan berkaitan
KJ diingatkan usah guna isu Melayu demi talian hayat politik Jul 21, 2026 | 2:47 PM
KJ: Kerjasama BN-PN di PRN Negeri Sembilan strategi penting untuk menangJul 20, 2026 | 4:08 PM
BN tanding 25 dari 36 kerusi PRN N. SembilanJul 16, 2026 | 2:34 PM
KHAIRY JAMALUDDIN; UMNOPOLITIK M'SIApilihan raya malaysia