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Sekilas Berita
Isteri Mahathir, Siti Hasmah meninggal dunia
Isteri Mahathir, Siti Hasmah meninggal dunia
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Sep 28, 2026 | 10:29 AM
Sekilas Berita
Isteri Mahathir, Siti Hasmah meninggal dunia
KUALA LUMPUR: Isteri kepada mantan Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad, Tun Dr Siti Hasmah Mohd Ali meninggal dunia pada pagi 28 September di Institut Jantung Negara (IJN).
Perkara itu disahkan anaknya Tan Sri Mokhzani Mahathir kepada Bernama.
Allahyarhamha Siti Hasmah, menghembuskan nafas terakhir pada usia 100 tahun dan meninggalkan tujuh anak.
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