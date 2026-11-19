ISKANDAR PUTERI (Johor): Hasil negeri Johor dijangka melepasi RM3 bilion ($939 juta) buat kali pertama dalam sejarahnya menjelang akhir 2026, selepas kutipan mencecah RM2.8 bilion setakat pagi pembentangan Belanjawan Johor 2027.

Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, berkata kutipan itu bersamaan 110 peratus daripada anggaran asal hasil negeri bagi 2026. Ini menunjukkan kutipan sudah melebihi unjuran awal sebanyak 10 peratus sebelum tahun berakhir.

“Dan insya-Allah buat pertama kalinya dalam sejarah Johor, hasil negeri akan mencecah lebih RM3 bilion pada penghujung tahun ini,” katanya ketika membentangkan Belanjawan Johor 2027 di Dewan Negeri Johor.

Menurut beliau, pertambahan hasil akan dimanfaatkan untuk membantu lebih ramai rakyat Johor yang memerlukan, khususnya keluarga miskin, anak yatim, orang kurang upaya (OKU) dan warga emas.

“Bagi 2027, kerajaan negeri mengunjurkan hasil sebanyak RM3,076,857,000 berbanding perbelanjaan RM3,074,529,000. Perbezaan antara kedua-dua jumlah itu memberikan jangkaan lebihan sebanyak RM2.328 juta,” katanya.

Belanjawan bertemakan “Johor Maju, Rakyat Sejahtera” itu menggariskan 284 tekad di bawah enam teras Maju Johor, dengan matlamat memastikan kemajuan negeri membawa manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat.

Antara tumpuan perbelanjaan ialah pembangunan, yang menerima peruntukan RM1.53 bilion, atau 49.77 peratus daripada keseluruhan perbelanjaan negeri bagi 2027.

Jumlah itu lebih dua kali ganda berbanding RM600 juta yang diperuntukkan bagi pembangunan pada 2023. Ketika itu, perbelanjaan pembangunan membentuk 34.6 peratus daripada keseluruhan perbelanjaan negeri.

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Perbandingan antara kedua-dua tahun itu menunjukkan pertambahan RM930 juta bagi perbelanjaan pembangunan, bersamaan peningkatan 155 peratus. Bahagian pembangunan dalam perbelanjaan negeri juga meningkat, daripada kira-kira sepertiga kepada hampir separuh.

Datuk Onn Hafiz berkata peningkatan peruntukan tersebut akan membolehkan kerajaan negeri memperkukuh prasarana dan menambah baik kemudahan yang digunakan rakyat setiap hari.

Beliau turut menekankan keperluan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasai seluruh masyarakat Johor. Usaha membantu golongan yang memerlukan akan digerakkan seiring pembangunan negeri.