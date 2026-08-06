JOHOR BAHRU: Kerajaan Johor menafikan desakannya supaya kekosongan jawatan di hospital negeri itu segera diisi sebagai tindakan berpolitik, sebaliknya menegaskan usaha tersebut dibuat bagi menjaga kebajikan petugas kesihatan dan memastikan rakyat menerima rawatan lebih baik.

Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Johor, Encik Ling Tian Soon, berkata kerajaan negeri sudah memperuntukkan RM65 juta ($20 juta) bagi memperkukuh sistem kesihatan.

Ini termasuk menaik taraf kemudahan, membiayai khidmat doktor sambilan di hospital utama dan melaksanakan pemindahan sementara perkhidmatan Klinik Kesihatan Ibu dan Anak.

“Johor bukan berpolitik. Johor sedang menunaikan tanggungjawab. Kerajaan negeri bukan sekadar bercakap, tetapi turut mengambil tindakan membantu sektor kesihatan,” katanya dalam kenyataan pada 5 Ogos.

Beliau berkata demikian ketika menjawab pandangan bekas Pakar Perunding Perubatan dan Nefrologi Hospital Putrajaya, Dr Rafidah Abdullah.

Encik Ling berkata kerajaan negeri turut menyediakan RM5.825 juta bagi bantuan pantri di hospital dan klinik kesihatan, RM2.8 juta sebagai bantuan khas Hari Raya kepada petugas kesihatan serta RM14.18 juta melalui Bantuan Kasih Johor untuk penjawat awam kesihatan.

Bagaimanapun, katanya, urusan pelantikan dan penempatan petugas kesihatan berada di bawah bidang kuasa Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), Jabatan Perkhidmatan Awam, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan.

Menurutnya, isu kekurangan kira-kira 2,800 petugas kesihatan telah dibawa kepada KKM sejak Mei 2023 dan turut dibangkitkan dalam Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri pada Julai 2025.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Menteri Pengangkutan merangkap Menteri Kedua Kewangan, Encik Jeffrey Siow

Jeffrey Siow: MNC, SME tempatan saling lengkapi, bukan bersaing

Aug 5, 2026 | 9:20 PM
Muhammad Ziqri Hakimi Nazimudin, Nurlatifah Azzahra, pemiutang haram Singapura, warga Malaysia, warga Indonesia

Warga asing didakwa libat kegiatan pemiutang haram di S’pura kembali ke lokasi kejadian

Aug 5, 2026 | 5:16 PM
Datuk Nora Ariffin, industri muzik Malaysia, pasaran Indonesia

Nora imbau ‘rahsiakan’ status kahwin ketika tembusi pasaran Indonesia

Aug 5, 2026 | 2:18 PM
On The Go milik Cold Storage dibuka di stesen minyak Esso

Cold Storage buka kedai On The Go pertama, sasar 58 stesen minyak Esso

Aug 3, 2026 | 4:34 PM
Pasangan suami isteri yang membangunkan usaha Gula Sg, Cik Nor Munirah Abdul Gaffar, dan Encik Muhammad Taufiq Mohamed Nasir, membantu ibu dan bayi dengan biskut laktasi.

Pilihan terhad dorong ibu hasilkan biskut laktasi diyakini

Aug 1, 2026 | 5:30 AM
kejang mulut senget

Mulut senget dan kejang bukan gejala remeh walau berlaku seketika

Aug 3, 2026 | 5:30 AM
anak terasing

Usaha elak anak berasa terasing bermula di rumah

Aug 2, 2026 | 5:30 AM
makanan percuma, The $2.50 Shop, kebajikan masyarakat

Pendapatan merosot, kos meningkat, tapi harga tetap $2.50

Jul 5, 2026 | 5:30 AM
Tinjauan, Travel Pulse 2026 Klook, pelancong Singapura, peka dengan kos pelancongan

Pelancong S’pura paling peka kos di Asia Pasifik

Jul 8, 2026 | 7:49 PM
pelindung matahari, perlindungan UV, kesihatan kulit

Usah lupa bahagian tubuh terdedah apabila sapu pelindung matahari

Jun 8, 2026 | 3:07 PM

Beliau berkata komitmen pernah diberikan untuk mengisi jawatan kritikal di Hospital Sultanah Aminah (HSA), Hospital Sultan Ismail (HSI), Hospital Kulai dan Hospital Pasir Gudang.

Namun, Hospital Pasir Gudang masih mempunyai 1,192 kekosongan daripada 2,271 jawatan, manakala HSA merekodkan 613 kekosongan dan HSI sebanyak 285.

“Dalam setiap pertemuan, komitmen diberikan bahawa tindakan akan diambil. Persoalannya, sampai bila komitmen itu akan kekal sebagai komitmen?” katanya.

Encik Ling berkata kekurangan kakitangan menyebabkan petugas sedia ada bekerja lebih masa dan berdepan risiko keletihan melampau.

Terdahulu, Dr Rafidah mempersoalkan tindakan kerajaan negeri yang berulang kali menyeru KKM menyelesaikan isu berkenaan.

Beliau mencadangkan supaya petugas kesihatan diberikan jawatan tetap, skim pencen dikembalikan serta gaji dan elaun ditambah baik.

Dr Rafidah turut berkata masalah itu merupakan kegagalan keseluruhan kerajaan dan bukan hanya KKM.

Menjawab kritikan tersebut, Encik Ling berkata kerajaan negeri tidak menyalahkan mana-mana pihak, tetapi kecewa kerana masalah berkenaan berlarutan terlalu lama.

“Ini bukan sandiwara. Ini amanah dan tanggungjawab. Selagi tidak selesai, kami akan terus menuntut demi rakyat Johor,” katanya.

Laporan berkaitan
1,192 jawatan kosong kekang Hospital Pasir Gudang beroperasi sepenuhnyaAug 5, 2026 | 2:27 PM
Naik taraf sistem elektrik Hospital Sultanah Aminah JB libat kos RM159jJul 23, 2026 | 2:39 PM
Usaha Johor rintis hantar ubat secara percuma diperluas ke seluruh negaraJun 17, 2026 | 2:23 PM
Kerajaan Negeri JohorHOSPITAL AWAMtenaga kerja tempatanjururawatdoktor