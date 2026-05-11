JOHOR BAHRU: Johor kini bergerak ke arah ekonomi berasaskan teknologi dan nilai tambah tinggi menerusi pelaksanaan agenda Maju Johor 2030 serta Program Transformasi Ekonomi Johor (JETP), kata Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan, Perdagangan, Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Johor, Encik Lee Ting Han.

Beliau berkata pembangunan negeri ketika ini bukan lagi tertumpu kepada model ekonomi lama berasaskan kos rendah, sebaliknya dipacu sektor berteknologi tinggi seperti pusat data, ekonomi digital, pembuatan maju dan industri bernilai tinggi.