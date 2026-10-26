JOHOR BAHRU: Syarikat Singapura dipelawa menjadikan Johor sebahagian daripada strategi perniagaan serantau dengan menggabungkan fungsi ibu pejabat, penyelidikan dan kewangan di republik ini dengan kegiatan pengilangan, pergudangan serta prasarana digital di Johor.

Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan, Perdagangan, Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Johor, Encik Lee Ting Han, berkata Zon Ekonomi Khas Johor-Singapura (JS-SEZ) membolehkan kedua-dua ekonomi memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk bersaing di peringkat antarabangsa.

Menurutnya, Singapura menawarkan rangkaian kewangan sejagat, inovasi dan perkhidmatan profesional, manakala Johor mempunyai tanah, kapasiti pengilangan, tenaga mahir, pelabuhan serta ruang pengembangan berskala besar.

“Pertimbangkan fungsi yang paling mendapat manfaat daripada berada di Singapura, dan kegiatan yang boleh berkembang dengan berkesan di Johor,” katanya dalam kenyataan pada 25 Oktober sempena ‘Invest Malaysia Day 2026’, yang diadakan di hotel Grand Hyatt, Singapura.

Acara itu dianjurkan Persekutuan Perniagaan Singapura (SBF), Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (Mida) dan CIMB.

Menurut Encik Lee, perusahaan kecil dan sederhana (SME) boleh bermula melalui kerjasama, hubungan pembekalan atau operasi kecil di Malaysia sebelum membuat komitmen lebih besar.

“Tiada satu model yang sesuai untuk setiap syarikat. Nilai pelanggan, kecekapan rantaian bekalan, bakat, prasarana, keperluan kawal selia dan pertumbuhan jangka panjang,” katanya.

Beliau memberi contoh pembangunan kampus pusat data oleh Nxera milik Singtel bersama Telekom Malaysia di Iskandar Puteri, yang dirancang bermula dengan kapasiti 64 megawatt dan berpotensi berkembang kepada 200 megawatt, bergantung pada permintaan.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
AI perancangan misi, juruterbang helikopter RSAF, Latihan Wallaby 2026

Ujian RSAF di Latihan Wallaby bantu juruterbang helikopter rancang misi guna AI

Oct 26, 2026 | 6:02 PM
Pakar Tentera 2 (ME2) Muhammad Nor Farid Shamsudin bergambar di hadapan Kenderaan Pemulihan Beroda (WRV) di Kem Tilpal semasa Latihan Wallaby (2026) di Kawasan Latihan Shoalwater Bay, Queensland, Australia, pada 25 Oktober. Kenderaan tersebut digunakan untuk menunda kenderaan yang mengalami kerosakan di lapangan kembali ke bengkel penyenggaraan sekiranya pembaikan tidak dapat dilakukan dengan selamat di lokasi.

Pikul tanggungjawab pastikan aset kenderaan beroda siap operasi dalam Latihan Wallaby

Oct 25, 2026 | 6:00 PM
Kerajaan Malaysia sebelum ini mengumumkan cadangan Skim Pengembara bagi memperluas perlindungan sosial kepada kira-kira 480,000 rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dan berulang-alik setiap hari.

Pekerja M’sia di S’pura gesa skim insurans dipercepat, perlindungan dipertingkat

Oct 23, 2026 | 11:38 AM
Bagi membantu pesara, Encik Abdul Razak, tidur dengan lebih selesa dalam keadaan sejuk, beliau menerima kipas siling, kipas meja, kipas berdiri, pemanas air dan kipas pengudaraan baharu daripada KDK.

Hadapi cuaca panas di rumah: Bantuan penyejukan untuk keluarga memerlukan

Oct 14, 2026 | 2:08 PM
Di Sekolah Menengah Bukit Panjang Government High (BPGHS), pelajar digalakkan menggunakan pelbagai perisian kecerdasan buatan (AI) sambil menilai kesahihan kandungan yang dihasilkan. Digambarkan ialah Ketua Jabatan (Sains), Cik Alina Ahmad Sany, bersama pelbagai perisian AI yang disediakan untuk kegunaan pelajar.

Bila AI beri jawapan, pelajar diajar untuk tanya, ‘bolehkah jawapan ini dipercayai?’

Oct 5, 2026 | 5:25 PM
autistik, ITE, AI, Muhammad Solihin Md Kahar

Persekitaran positif di ITE bantu remaja alami autisme lebih yakin kejar cita-cita

Oct 4, 2026 | 6:00 PM
NDR2026, PM Wong, Program Santunan Emas

Program Santunan Emas diperluas, sasar dekati 3,000 warga emas setiap minggu jelang akhir ‘26

Aug 23, 2026 | 9:50 PM
Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Perdagangan dan Perusahaan, Encik Gan Kim Yong (barisan pertama, tiga dari kanan) bersama Menteri Kanan Emeritus, Encik Goh Chok Tong (barisan pertama, kiri) hadir selaku tetamu terhormat sambutan Hari Raya Aidilfitri masyarakat Dawoodi Bohra Singapura pada 25 April.

Masyarakat Dawoodi Bohra anjur sambutan Aidilfitri, sebar perpaduan dan khidmat masyarakat

Apr 27, 2026 | 9:02 PM
bahasa melayu

Penggunaan bahasa Melayu generasi muda: Minat ada, yakin tiada

Mar 19, 2026 | 5:30 AM
Maman bersama Cik Fayza Mohamed Amin ketika mereka baru bernikah sekitar lima tahun lalu.

Isteri Maman ‘Teacher’s Pet’ meninggal dunia

Sep 10, 2024 | 7:16 PM

Dalam teknologi perubatan, ResMed pula menggabungkan kegiatan penyelidikan, pengurusan dan pengilangan di Singapura dengan kemudahan pengilangan di Johor.

Menurutnya, kedudukan berdekatan membolehkan syarikat mengembangkan pengeluaran tanpa menggandakan setiap fungsi penyelidikan, pengurusan dan kejuruteraan.

Peluang serupa turut wujud dalam peralatan semikonduktor, automasi, kejuruteraan jitu, logistik serta bahan api penerbangan mampan.

Encik Lee berkata Pelan Induk dan Pelan Tindakan Pelaburan JS-SEZ dijangka dilancarkan bersama pemimpin Malaysia dan Singapura menjelang akhir 2026.

Dokumen itu dijangka memperjelas keutamaan pelaburan, pembangunan industri, prasarana, pengangkutan, bakat dan pelaksanaan.

Sasaran bersama JS-SEZ adalah menarik 50 projek dalam lima tahun, 100 projek dalam 10 tahun serta mewujudkan 20,000 pekerjaan berkemahiran sepanjang tempoh sedekad.

Bagaimanapun, beliau menegaskan bahawa kejayaan zon itu bergantung pada kelancaran syarikat menubuhkan dan mengendalikan operasi.

“Insentif menarik perhatian, tetapi kepastian memberikan keyakinan kepada syarikat untuk meneruskan pelaburan. Pelabur memerlukan kejelasan mengenai tanah, utiliti, kelulusan dan garis masa,” katanya.

Melalui Pusat Memudahcara Pelaburan Malaysia di Johor (IMFC-J), urusan pelabur diselaraskan bersama pihak berkuasa tempatan, pejabat tanah, penyedia utiliti dan agensi kawal selia.

Bagi projek yang sesuai, pendekatan laluan pantas menyasarkan pengurangan tempoh pelaksanaan daripada sekitar 24 bulan kepada 13 hingga 14 bulan, sambil mengekalkan keperluan alam sekitar dan kawal selia.

Beliau turut menekankan kepentingan pelepasan sempadan, penyelarasan kastam dan pengangkutan yang cekap bagi mengurangkan kos serta ketidakpastian perjalanan.

Manfaat Laluan Sistem Transit Laju (RTS Link) apabila beroperasi kelak juga perlu dilengkapi sambungan perjalanan ke kawasan perindustrian, pusat komersial, perumahan dan tempat kerja.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Belanjawan M’sia 2027 pertingkat pengangkutan, pembangunan dan peluang kerjaOct 12, 2026 | 5:50 PM
Johor mahu lebih banyak SME sertai rantaian bekalan pelabur JS-SEZOct 9, 2026 | 4:09 PM
Johor mahu manfaatkan JS-SEZ untuk perkembang industri kreatifOct 2, 2026 | 1:36 PM
johorKerajaan Negeri JohorWADAH PELABURANSMEPELUANG PEKERJAANZon Ekonomi Khas Johor-Singapura