JPJ gantung tugas 2 anggota ekoran tular video pandu cuai, terlibat kemalangan maut
Mar 24, 2026 | 2:02 PM
Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), Datuk Aedy Fadly Ramli (tiga dari kanan), meneliti paparan rakaman kamera litar tertutup aliran trafik Lebuh Raya Utara Selatan di Pusat Kawalan Menora, Ipoh, Perak, sempena Pemantauan Operasi Khas Hari Raya Aidilfitri 2026. - Foto KOSMO!
IPOH (Perak): Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) menggantung tugas serta-merta dua anggotanya sementara siasatan dijalankan berhubung dua insiden membabitkan kenderaan jabatan itu.
Ketua Pengarah JPJ, Datuk Aedy Fadly Ramli, berkata ia termasuk kes melibatkan kemalangan maut di Tanah Merah, Kelantan, pada 20 Mac lalu, dan satu insiden berkaitan video tular menunjukkan kenderaan JPJ memotong di garisan berkembar, namun kededuanya membabitkan anggota dan kenderaan yang sama.
