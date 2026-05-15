Kemelut Bersatu buka ruang PH, Umno raih keuntungan politik
Tindakan mendadak pecat, gantung keahlian pemimpin utama dilihat sebagai usaha padam ‘api dalam sekam’ bagi perkukuh kem tertentu
May 15, 2026 | 6:34 PM
Gelombang kedua pemecatan dan penggantungan keahlian ‘besar-besaran’ pemimpin Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) sejak awal Mei lalu, dilihat bukan sekadar isu disiplin dalaman parti.
Penganalisis, sebaliknya, mencerminkannya sebagai perebutan penakatan politik, yang berpotensi memberi kesan besar terhadap kestabilan gabungan pembangkang, Perikatan Nasional (PN), terutama ketika Pilihan Raya Negeri (PRN) dan Pilihan Raya Umum (PRU), kian menghampiri.
