Kementerian Kesihatan teliti perjanjian 2 hala termasuk dengan S’pura, kawal penghijrahan petugas
Mar 30, 2026 | 2:49 PM
Tawaran gaji lebih menarik di Singapura tarik minat petugas kesihatan Malaysia untuk berkhidmat. - Foto fail Straits Times
KUALA LUMPUR: Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) sedang meneliti pelaksanaan perjanjian dua hala dengan beberapa negara destinasi utama petugas kesihatan Malaysia, termasuk Arab Saudi, Singapura dan Australia.
Langkah itu bertujuan mengawal selia penghijrahan petugas kesihatan secara lebih berkesan selaras dengan garis panduan Pertubuhan Kesihatan Sedunia menerusi Kod Amalan Global Pengambilan Antarabangsa Petugas Kesihatan.
