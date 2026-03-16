Menteri Negara (Kebudayaan, Masyarakat dan Belia merangkap Tenaga Manusia), Encik Dinesh Vasu Dash (dua dari kanan) menemui pekerja Swensens Unlimited di Terminal 2 (T2) Lapangan Terbang Changi bersama Penolong Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC) Cik Yeo Wan Ling (empat dari kanan) pada 16 Mac. - Foto ST

Gaji pekerja sektor khidmat makanan naik mulai 1 Jul Manfaatkan lebih 53,000 pekerja di pusat makanan, syarikat katerer dan dapur pusat

Pekerja dalam sektor perkhidmatan makanan boleh menjangkakan kenaikan gaji tahunan sehingga sebanyak $145 bagi tempoh tiga tahun mulai 1 Julai.

Ini setelah pemerintah menerima saranan Kluster Tiga Pihak bagi Perkhidmatan Makanan (TCF) berkenaan Model Gaji Progresif (PWM), menurut kenyataan Kementerian Tenaga Manusia (MOM) pada 16 Mac.

Sektor tersebut merangkumi lebih daripada 53,000 pekerja sepenuh masa dan sambilan yang beroperasi di pusat makanan, syarikat katerer dan dapur pusat, termasuk pembantu gerai makanan dan minuman, tukang masak, pelayan serta penyelia pelayan.

Bermula 1 Julai, pekerja sektor perkhidmatan makanan akan menerima gaji awal kemasukan sekurang-kurangnya sebanyak $2,220 di bawah PWM, meningkat $140 daripada $2,080.

Dari 2026 hingga 2028, keperluan gaji kasar bulanan asas ini akan meningkat secara berperingkat daripada $2,220 kepada $2,500.

Sebagai contoh, pembantu gerai minuman dengan gaji kasar bulanan sebanyak $2,080 ketika ini akan dapat membawa pulang sebanyak $2,500 menjelang Julai 2028.

Pekerja yang mempunyai tanggungjawab kerja lebih tinggi, seperti penyelia pelayan, boleh menerima kenaikan gaji tahunan sebanyak $145, dalam tempoh tiga tahun akan datang.

Pekerja sambilan yang ditakrifkan sebagai individu yang bekerja kurang daripada 35 jam seminggu, juga akan mendapat manfaat daripada skim ini.

Gaji kasar sejam mereka akan dikira secara prorata berdasarkan 44 jam bekerja seminggu.

Sebagai contoh, seorang pekerja perkhidmatan makanan sambilan yang memperoleh gaji sebanyak $10.91 sejam pada Mac 2026 akan menerima $13.11 sejam menjelang Julai 2028.

Peningkatan gaji ini merupakan peningkatan kali kedua bagi sektor perkhidmatan makanan, yang mula melaksanakan PWM pada 2023.

Apabila ditemui pihak media di Swensens Unlimited di Terminal 2 (T2) Lapangan Terbang Changi, Menteri Negara (Kebudayaan, Masyarakat dan Belia merangkap Tenaga Manusia), Encik Dinesh Vasu Dash berkata pemerintah sedang memantau keadaan ekonomi ekoran ketegangan geopolitik semasa.

“Kami terus memerhatikan sektor (perkhidmatan makanan) dan keadaan ekonomi dalam beberapa bulan dan tahun akan datang.

“Kami mengambil berat tentang sistem geopolitik, dan kami akan mengambil kira perkara itu bagi langkah seterusnya,” kata Encik Dinesh.

Setakat ini, para pekerja telah menikmati jadual kenaikan gaji asas yang berterusan selama tiga tahun, dengan peningkatan sehingga 19 peratus dari 2023 hingga 2025.

PWM, yang diperkenalkan pada 2014, bertujuan meningkatkan taraf pekerja bergaji rendah di Singapura melalui perkembangan gaji secara berperingkat.

Langkah tersebut juga dapat membantu syarikat menarik bakat serta memastikan prospek pekerjaan yang lebih baik untuk para pekerja.

Dalam pada itu, model PWM tersebut turut diperkenalkan dalam beberapa sektor lain seperti penyelenggaraan landskap dan keselamatan.

Antara saranan lain yang diterima pemerintah termasuk memperluaskan senarai modul latihan di bawah rangka kerja Kelayakan Kemahiran Tenaga Kerja (WSQ).

Para pekerja dikehendaki melengkapkan dua modul latihan tersebut di bawah PWM.

Bagi memenuhi keperluan latihan minimum, individu yang mempunyai kelayakan berkaitan daripada Institut Pengajian Tinggi (IHL) dan institusi pendidikan swasta juga akan diiktiraf.

Mulai Julai 2026, pekerja sektor perkhidmatan makanan yang mengikuti kursus latihan jangka pendek juga akan menerima elaun latihan yang lebih tinggi iaitu $10.50 sejam, meningkat daripada $6 sejam sebelumnya.