JOHOR BAHRU: Kempen pilihan raya bukan sekadar medan menyampaikan ucapan atau meraih undi, sebaliknya ruang untuk memperkukuh hubungan antara wakil rakyat dengan masyarakat.

Calon Barisan Nasional (BN) bagi kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) Bukit Permai, Datuk Mohd Jafni Md Shukor, berkata pendekatan turun padang memberi peluang kepadanya mendengar sendiri pandangan, harapan dan permasalahan yang dihadapi rakyat.

“Bagi saya, kempen adalah menghadirkan diri di tengah-tengah masyarakat, berjabat tangan dengan penuh keikhlasan, mendengar dengan hati dan menghargai setiap pandangan yang diberikan.

“Setiap pertemuan dan perbualan bersama rakyat menjadi amanah untuk saya terus berkhidmat dengan sebaik-baiknya,” katanya dalam satu kenyataan pada 30 Jun.

Beliau berkata demikian selepas mengadakan sesi ramah mesra bersama peniaga dan pengunjung di Medan Selera Taman Mas.

Menurut beliau, sokongan dan pandangan yang diterima daripada masyarakat akan terus dijadikan panduan dalam usaha memperjuangkan kepentingan penduduk di Bukit Permai.

Calon Barisan Nasional (BN) bagi kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) Bukit Permai, Datuk Mohd Jafni Md Shukor (tengah, baju biru), berjumpa bersama pengundi di Kedai Makan Tian Heng, Taman Mas, Kulai.
Calon Barisan Nasional (BN) bagi kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) Bukit Permai, Datuk Mohd Jafni Md Shukor (tengah, baju biru), berjumpa bersama pengundi di Kedai Makan Tian Heng, Taman Mas, Kulai. - Foto FACEBOOK MOHD JAFNI MD SHUKOR

Terdahulu, pada 29 Jun, Datuk Mohd Jafni turut mengadakan pertemuan bersama penduduk dan jentera di Pusat Daerah Mengundi (PDM) Murni Jaya.

Beliau berkata sepanjang diberikan amanah sebagai wakil rakyat, pelbagai isu melibatkan penduduk sentiasa diberikan perhatian, namun masih banyak usaha yang perlu diteruskan bagi memastikan Bukit Permai terus membangun secara lebih tersusun, selesa dan sejahtera.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
rutin ketat, latihan fizikal, kaunseling

Seks dengan budak bawah umur: Bekas guru agama diarah jalani pemulihan

Jun 30, 2026 | 5:16 PM
Encik Muhd Sabree Razaman (kiri) dan Cik Norlida Mohamed Salleh (kanan) telah mendirikan rumah tangga selama enam tahun sejak 2020.

‘Tak pernah gaduh, saling melengkapi’: Pasangan bahagia walau jarak usia 37 tahun

Jun 29, 2026 | 5:38 PM
Lakaran artis bagi projek Long Island, yang akan mewujudkan sekitar 800 hektar tanah untuk pembinaan rumah, sebuah kolam air dan taman pesisiran pantai baru.

Apakah projek ‘Long Island’?

Jun 30, 2026 | 2:17 PM
gelombang haba Eropah

Gelombang haba ekstrem ragut lebih 1,300 nyawa di Eropah

Jun 29, 2026 | 11:56 AM
Pada 20 Jun, pelakon kelahiran Singapura, Nick Mikhail, memuatnaik video di Instagram meluahkan kekecewaannya terhadap Aliff Aziz yang membatalkan persembahan di saat akhir.

Nick Mikhail tidak lagi anggap Aliff Aziz sebagai ‘brother’

Jun 23, 2026 | 10:09 AM
Muhammad Faizal Abdul Aziz, dna

Bapa tekad ubah gaya hidup kurang sihat demi anak

Jun 25, 2026 | 5:30 AM
Covid-19, kesihatan awam, vaksinasi, covid cases singapore

Pakar: Kes Covid-19 masih terkawal, usah panik

Jun 15, 2026 | 5:30 AM
tempat makan Singapura, idea cuti sekolah, makanan halal

‘Ngopi’ selepas jalan-jalan di MacRitchie, nikmati ‘yakiniku’ di tepi pantai

Jun 5, 2026 | 3:12 PM
Zaki Yamani, lakonan, nyanyian, seni, Jamal Abdillah

Rezeki Zaki Yamani tak putus hingga cecah ke Korea

Apr 26, 2026 | 5:30 AM
subsidi bahan api Malaysia, beban fiskal, konflik geopolitik

M’sia kritikal tanggung beban subsidi bahan api

Apr 20, 2026 | 3:14 PM

“Saya percaya apabila pemimpin sentiasa turun padang, mendengar dengan hati yang terbuka dan bertindak dengan penuh tanggungjawab, kepercayaan rakyat akan terus subur.

“Masih banyak yang perlu dilakukan demi memastikan Bukit Permai terus maju dan memberi manfaat kepada seluruh penduduk,” katanya.

Beliau turut merakamkan penghargaan kepada jentera parti dan penduduk yang hadir sepanjang program kempen, selain menyifatkan semangat yang ditunjukkan sebagai pemangkin untuk terus berkhidmat.

Sehubungan itu, Datuk Mohd Jafni memohon sokongan pengundi DUN Bukit Permai pada hari pengundian nanti bagi membolehkannya meneruskan khidmat sebagai wakil rakyat.

“Berikanlah peluang kepada calon BN untuk meneruskan usaha yang telah kita mulakan bersama.

“Insya-Allah, amanah ini akan terus saya pikul dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Kerusi DUN Bukit Permai menyaksikan pertembungan empat penjuru pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor ke-16.

Penyandang kerusi itu, Datuk Mohd Jafni daripada Barisan Nasional (BN) akan dicabar Encik Mohamad Shafwan Ani daripada Pakatan Harapan (PH), Cik M Lina Manoh mewakili Perikatan Nasional (PN) dan Encik Muhammad Aidil Riduan Mohd Yusof calon Parti Bersama Malaysia (Bersama).

Laporan berkaitan
Mantan Exco perumahan yakin BN mampu pertahan Bukit PermaiJun 29, 2026 | 3:18 PM
BN pertaruh gabungan muka lama dan baharu pertahan JohorJun 25, 2026 | 3:08 PM
Sistem lampu isyarat pintar kurangkan kesesakan di Jalan Seelong, KulaiJun 23, 2026 | 1:45 PM
ADUN JOHORPILIHAN RAYA NEGERI JOHORcalon pilihan rayaPRN JOHORkempen