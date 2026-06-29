Calon Barisan Nasional (BN) bagi kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) Bukit Permai, Datuk Mohd Jafni Md Shukor (kiri), berkata beliau yakin rakyat mampu menilai siapa yang benar-benar bekerja dan mampu meneruskan agenda pembangunan Johor. - Foto BH oleh REMAR NORDIN

Calon Barisan Nasional (BN) bagi kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) Bukit Permai, Datuk Mohd Jafni Md Shukor (kiri), berkata beliau yakin rakyat mampu menilai siapa yang benar-benar bekerja dan mampu meneruskan agenda pembangunan Johor. - Foto BH oleh REMAR NORDIN

Mantan Exco perumahan yakin BN mampu pertahan Bukit Permai Rekod pentadbiran jadi sandaran, akses rumah mampu milik terus dijamin buat pasangan muda, golongan berpendapatan rendah

Pelbagai inisiatif perumahan akan diteruskan termasuk pembinaan 1,000 lagi unit Rumah Transit Bangsa Johor (RTBJ) sebagai fasa kedua khusus untuk golongan muda yang baru berkahwin, sekiranya Barisan Nasional (BN) terus diberi mandat mentadbir Johor.

Calon Barisan Nasional (BN) bagi kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) Bukit Permai, Datuk Mohd Jafni Md Shukor, berkata RTBJ diwujudkan untuk membantu pasangan muda dan mereka yang sukar memperoleh pinjaman bank memiliki kediaman sendiri.

“Sepanjang tempoh menyewa, sebahagian daripada bayaran sewa akan disimpan sebagai tabungan yang boleh digunakan sebagai wang pendahuluan apabila mereka membeli rumah kelak,” katanya ketika ditemui Berita Harian (BH) ketika berkempen di Taman Puteri, Kulai, pada 28 Jun.

Beliau, yang juga mantan Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, berkata sehingga kini, kira-kira 400 unit RTBJ telah siap dibina di beberapa lokasi termasuk Kulai dan Kluang, manakala pembinaan di Kota Iskandar, Mutiara Rini dan Pasir Gudang akan diteruskan bagi mencapai sasaran keseluruhan 1,000 unit.

“Fasa pertama kami telah luluskan sebanyak 1,000 unit, dan kami umumkan tambahan 1,000 unit dalam manifesto kami sebagai fasa kedua,” jelasnya.

Datuk Mohd Jafni berkata kerajaan negeri turut berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran pembinaan 30,000 unit Rumah Mampu Milik Johor (RMMJ) menjelang penghujung 2026.

Jelasnya, sebanyak 21,412 unit rumah mampu milik telah diserahkan kepada pemilik sehingga suku pertama 2026, manakala 8,588 unit lagi dijangka siap menjelang akhir tahun.

“Jika rakyat terus memberi mandat kepada kerajaan sedia ada, kami menyasarkan pembinaan tambahan kira-kira 70,000 unit lagi sehingga 2030 bagi mencapai sasaran keseluruhan 100,000 unit RMMJ,” katanya.

Mengulas saingan empat penjuru di Bukit Permai, Datuk Mohd Jafni berkata beliau menghormati semua pencabar dan menganggap pertandingan itu sebagai proses biasa dalam sistem demokrasi.

“Saya mengalu-alukan semua calon yang bertanding.

“Akhirnya biarlah rakyat Bukit Permai membuat penilaian berdasarkan prestasi dan rekod perkhidmatan yang telah kami laksanakan sepanjang empat tahun lalu (2022),” katanya.

Menurut beliau, kejayaan kerajaan negeri menyelesaikan pelbagai isu berlarutan termasuk projek perumahan terbengkalai, banjir kilat, bekalan air, isu rumah ibadat serta pelbagai masalah prasarana membuktikan keberkesanan pendekatan pentadbiran berteraskan konsep ‘3T dan 1M’.

Beliau menjelaskan konsep itu merangkumi turun padang bagi mengenal pasti masalah rakyat, bekerja secara berpasukan antara pemimpin politik dan penjawat awam, bertindak pantas menyelesaikan isu, selain mengamalkan pendekatan pengurusan secara terperinci bagi memastikan setiap masalah diselesaikan sehingga ke akar umbi.

“Saya yakin rekod pencapaian Kerajaan Johor sepanjang empat tahun lalu (2022) akan menjadi sandaran utama gabungan itu untuk terus mendapat kepercayaan rakyat pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor.

“Saya menyerahkan sepenuhnya kepada pengundi di Bukit Permai untuk membuat pilihan.