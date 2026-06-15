Kerugian cecah RM58.7j akibat konflik manusia, hidupan liar di M’sia sejak 2021

Konflik hidupan liar perlu ditangani segera kerana bukan sahaja boleh mengakibatkan kemusnahan tanaman pertanian dan kerosakan harta benda, tetapi juga menyebabkan kecederaan serta kehilangan nyawa. - Foto fail BERNAMA

Konflik hidupan liar perlu ditangani segera kerana bukan sahaja boleh mengakibatkan kemusnahan tanaman pertanian dan kerosakan harta benda, tetapi juga menyebabkan kecederaan serta kehilangan nyawa. - Foto fail BERNAMA

Kerugian cecah RM58.7j akibat konflik manusia, hidupan liar di M’sia sejak 2021

Kerugian cecah RM58.7j akibat konflik manusia, hidupan liar di M’sia sejak 2021

KOTA TINGGI: Malaysia merekodkan 76,361 aduan konflik hidupan liar dengan anggaran kerugian mencecah RM58.7 juta ($18.59 juta) sejak 2021 hingga Mei 2026.

Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, mendedahkan bahawa Johor menyumbang 9,063 daripada aduan tersebut dengan nilai kerugian sebanyak RM7.5 juta.

“Justeru, konflik ini perlu ditangani segera kerana bukan sahaja boleh mengakibatkan kemusnahan tanaman pertanian dan kerosakan harta benda, tetapi juga menyebabkan kecederaan serta kehilangan nyawa,” katanya ketika berucap di Pusat Santuari Gajah Johor di Kota Tinggi, pada 14 Jun, lapor Astro Awani.

Trend konflik membimbangkan yang melibatkan hidupan liar seperti gajah, harimau malaya, tapir, babi hutan, dan kera terus meningkat.

Kehilangan habitat akibat penukaran guna tanah untuk pertanian, perladangan, serta pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan kawasan perbandaran menjadi punca utama fenomena ini.

Spesies gajah, sebagai contoh, memerlukan kawasan keliaran luas sehingga 250 kilometer persegi bagi kelangsungan hidup dan mencari sumber makanan.

Kementerian kini giat melaksanakan pelbagai inisiatif, termasuk Pelan Tindakan Konservasi Gajah Kebangsaan (NECAP), bagi mengurangkan ancaman konflik ini.

Usaha ini diperkukuh melalui penubuhan santuari gajah, Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan (PKGK) di Lanchang, serta pemasangan sistem pagar elektrik dan pembentukan jawatankuasa khas di Johor.

Kolaborasi antara agensi kerajaan serta pihak berkepentingan amat penting bagi menangani isu perlintasan gajah di landasan kereta api elektrik, terutamanya di kawasan panas seperti Labis dan Mengkibol.