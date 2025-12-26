Bekas Perdana Menteri Malaysia, Encik Najib Tun Razak (tengah). - Foto fail BERNAMA

Bekas Perdana Menteri Malaysia, Encik Najib Tun Razak (tengah). - Foto fail BERNAMA

Kes 1MDB: Najib bersalah salah guna kuasa, pengubahan wang haram RM2.3 bilion

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Bekas perdana menteri Malaysia, Encik Najib Tun Razak, disabitkan bersalah atas semua 25 tuduhan penyelewengan RM2.3 bilion (RM727 juta) dana kekayaan Malaysia, 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang bersidang di Istana Kehakiman, Putrajaya, pada 26 Disember, memutuskan bekas Presiden Umno itu disabitkan bersalah bagi empat tuduhan salah guna kedudukan untuk mendapatkan suapan RM2.3 bilion.

Hakim Datuk Collin Lawrence Sequerah ketika membacakan keputusan yang mengambil masa empat jam itu turut memutuskan Encik Najib bersalah bagi setiap 21 tuduhan pengubahan wang haram dihadapinya, membabitkan jumlah dana sama.

Beliau memutuskan bahawa pihak pendakwaan berjaya membuktikan kesemua 25 tuduhan terhadap Encik Najib melampaui keraguan munasabah.

Encik Najib menjalani hukuman penjara sejak Ogos 2022, selepas disabitkan bersalah atas tuduhan penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd bernilai RM42 juta.

Keputusan mahkamah pada 26 Disember adalah yang kedua buat Encik Najib dalam minggu ini, selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 22 Disember menolak permohonannya untuk menjalani sisa hukuman penjara sebagai tahanan di rumah.

Permohonan tahanan rumah itu menyusuli pengurangan hukuman yang diperolehinya selepas Lembaga Pengampunan yang dipengerusikan Yang di-Pertuan Agong ke-16 ketika itu, Sultan Abdullah Ahmad Shah, memberikan pengurangan hukuman.

Dalam mesyuarat Lembaga Pengampunan pada 29 Januari 2024, Encik Najib diberikan pengurangan hukuman penjara daripada 12 tahun kepada enam tahun, sementara hukuman denda dikurangkan dari RM210 juta kepada RM50 juta.

Dengan pengurangan hukuman itu, Encik Najib dijadual dibebaskan daripada penjara pada 23 Ogos 2028.

Menyusuli itu, Encik Najib mendedahkan mengenai titah adendum atau perintah tambahan diraja yang didakwa diberikan Sultan Abdullah, yang memberi kebenaran untuk beliau menjalani sisa hukuman penjara di rumah.

Encik Najib, mula didakwa atas empat tuduhan salah guna kuasa dan 21 tuduhan pengubahan wang haram membabitkan dana 1MDB bernilai RM2.3 bilion pada 2018.

Bagi empat tuduhan salah guna kuasa, Encik Najib didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah cawangan AmIslamic Bank Berhad di Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur, antara 24 Februari 2011 hingga 19 Disember 2014.