MELAKA: Momentum kemenangan hasil persefahaman Barisan Nasional (BN) dan Perikatan Nasional (PN) pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan pada 1 Ogos lalu mendorong kepada kewujudan ‘BN Plus’ di Melaka.

Formula yang bakal diguna pakai pada PRN Melaka itu menterjemahkan sikap terbuka BN negeri untuk mengadakan rundingan dengan mana-mana pihak.

Namun sebarang perbincangan itu tidak bermakna akan berakhir dengan pembentukan kerjasama atau perjanjian politik.

Ketua Menteri Melaka yang juga Pengerusi BN Melaka, Datuk Seri Ab Rauf Yusoh, berkata pendekatan ‘BN Plus’ itu memberi ruang kepada semua pihak untuk mengadakan perbincangan, namun setiap keputusan akan dibuat berdasarkan kepentingan dan kekuatan BN di negeri itu.

Beliau berkata setakat ini tiada sebarang gabungan dimuktamadkan secara rasmi dan BN Melaka tidak terikat dengan mana-mana bentuk kerjasama politik dengan parti lain.

“Kita bersedia dalam apa juga bentuk gabungan yang kita panggil ‘BN Plus’. Siapa juga boleh datang berunding, tetapi rundingan tidak semestinya berakhir dengan perjanjian ataupun persetujuan.

“Ia bergantung kepada kelebihan masing-masing. Jadi kita tidak terikat dalam mana-mana ikatan yang belum lagi dimuktamadkan secara rasmi sebagai satu gabungan.

“Saya terbuka kepada semua pihak untuk datang berunding.

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“Kalau saya berjumpa sesiapa sekali pun, jangan terus membuat andaian kerana itu adalah hak kita sebagai sebuah negeri untuk melihat kepentingan parti kita terlebih dahulu,” katanya, lapor laman web Buletin TV3.

Beliau berkata demikian selepas mengetuai Jelajah Ketua Menteri Sayang Rakyat peringkat Dewan Undangan Negeri (DUN) Telok Mas, di Melaka, pada 2 Ogos.

Dalam PRN Negeri Sembilan pada 1 Ogos, persefahaman BN-PN berjaya memenangi dua pertiga kerusi yang dipertandingkan, sekali gus membentuk kerajaan negeri yang baharu.

BN memenangi 18 kerusi, manakala PN pula menang tujuh.

Kejayaan itu dicapai hasil persefahaman yang dibentuk BN bersama PN, menerusi pembahagian kerusi bagi mengelak pertembungan dan pecah undi dan memastikan BN-PN mampu menumbangkan Pakatan Harapan (PH) di Negeri Sembilan.

Persefahaman itu membolehkan BN memenangi 18 dari 25 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) yang ditandingi, manakala PN memenangi tujuh kerusi dari 11 yang ditandingi.

Sementara PH yang gagal mempertahankan kerajaan Negeri Sembilan hanya memenangi 11 kerusi daripada semua 36 kerusi DUN yang ditandingi.

Kejayaan itu membolehkan BN-PN membentuk kerajaan Negeri Sembilan.

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