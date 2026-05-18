Ketua Menteri: PRN Melaka dijangka empat bulan lagi
Belum putuskan sama ada Umno Melaka akan bertanding secara solo atau gabung dengan parti lain
MELAKA: Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Ab Rauf Yusoh, memberi bayangan bahawa Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka akan diadakan dalam tempoh empat bulan akan datang.
Datuk Ab Rauf, yang juga Pengerusi Badan Perhubungan Umno negeri dan Pengerusi Barisan Nasional (BN) Melaka, berkata pilihan raya itu tidak sesuai diadakan terlalu hampir dengan tempoh penggal Dewan Undangan Negeri (DUN) berakhir pada Disember depan kerana waktu berkempen dijangka bertembung dengan Ramadan dan Aidilfitri.
“Jadi, kita pastikan cuba lihat waktu yang sesuai dalam tempoh 120 hari (untuk melaksanakan PRN Melaka),” katanya ketika ditemui pemberita selepas Majlis Makan Malam Sireh Pulang ke Gagang di kediamannya di Kampung Pulau, Masjid Tanah, Melaka, pada malam 17 April.
Ditanya sama ada Umno Melaka akan bertanding secara solo sebagaimana diputuskan Umno Johor pada 16 Mei, Datuk Ab Rauf berkata perkara itu masih belum dimuktamadkan.
“Hal itu kita tak fikirkan lagi sama ada (bertanding secara) solo ataupun kita bersama (dengan parti lain)… kita akan tunggu masa sesuai untuk buat pengumuman.
“Kita dah mula gerak kerja sejak 2025 lagi dan insya-Allah, melihat daripada penerimaan masyarakat, kerajaan negeri (yang diterajui BN) ini merupakan satu kerajaan yang menjadi pilihan utama mereka,” katanya, menurut laporan di laman web Astro Awani.