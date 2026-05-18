MELAKA: Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Ab Rauf Yusoh, memberi bayangan bahawa Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka akan diadakan dalam tempoh empat bulan akan datang.



Datuk Ab Rauf, yang juga Pengerusi Badan Perhubungan Umno negeri dan Pengerusi Barisan Nasional (BN) Melaka, berkata pilihan raya itu tidak sesuai diadakan terlalu hampir dengan tempoh penggal Dewan Undangan Negeri (DUN) berakhir pada Disember depan kerana waktu berkempen dijangka bertembung dengan Ramadan dan Aidilfitri.



“Jadi, kita pastikan cuba lihat waktu yang sesuai dalam tempoh 120 hari (untuk melaksanakan PRN Melaka),” katanya ketika ditemui pemberita selepas Majlis Makan Malam Sireh Pulang ke Gagang di kediamannya di Kampung Pulau, Masjid Tanah, Melaka, pada malam 17 April.