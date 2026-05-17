Rafizi, Nik Nazmi ambil alih Parti Bersama Malaysia
May 17, 2026 | 3:36 PM
Datuk Seri Rafizi Ramli (kanan) bersama Nik Nazmi Nik Ahmad dalam gambar yang diambil pada 2025. - Foto BERNAMA
Ahli Parlimen (AP) Pandan, Datuk Seri Rafizi Ramli dan AP Setiawangsa, Nik Nazmi Nik Ahmad dari Parti Keadilan Rakyat (PKR) telah mengambil alih kepimpinan Parti Bersama Malaysia.
Kededua pemimpin itu juga akan mengosongkan kerusi parlimen masing-masing dan mengundur diri dari PKR.
