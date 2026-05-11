Ketua SPRM: Akan selesaikan tugasan hingga hari akhir khidmat
May 11, 2026 | 2:49 PM
Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Tan Sri Azam Baki. - Foto fail NSTP
KUALA LUMPUR: Tan Sri Azam Baki yang bakal menamatkan kontrak perkhidmatan sebagai Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) pada 12 Mei menegaskan bahawa beliau tidak akan sesekali meninggalkan bebanan yang terpaksa ditanggung penggantinya yang akan mula bertugas pada tarikh sama.
Sehubungan itu, beliau mengingatkan pegawai penyiasat SPRM untuk terus bersemangat meneruskan tugas sedia ada, malah bersedia menerima kepimpinan baru selepas beliau melangkah keluar pejabat pada 12 Mei.
