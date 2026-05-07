Rafizi sedia didakwa, siasatan rasuah RM1.1b hampir selesai
Mantan Menteri Ekonomi sifatkan sesi soal siasat sebagai ‘peperiksaan SPRM’, tegas bersih daripada rasuah
May 7, 2026 | 3:27 PM
Mantan Menteri Ekonomi Malaysia, Datuk Seri Rafizi Ramli (kiri), yang sedang disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) berhubung pelaburan RM1.1 bilion ($350 juta) antara Kementerian Ekonomi dengan syarikat gergasi reka bentuk cip dunia, Arm Holdings Plc (ARM). - Foto FACEBOOK RAFIZI RAMLI
Mantan Menteri Ekonomi, Datuk Seri Rafizi Ramli, bersedia menghadapi sebarang pendakwaan di mahkamah susulan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).
Siasatan itu berkaitan dakwaan penyelewengan pelaburan RM1.1 bilion ($350 juta) dalam inisiatif semikonduktor negara.
