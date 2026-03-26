KJ bidas PN sebagai pembangkang tidak berguna perjuang isu semasa
KJ bidas PN sebagai pembangkang tidak berguna perjuang isu semasa
Anggap pembangkang ‘terlalu bodoh, tidak cekap’ manfaat peluang pastikan langkah semak, imbang betul di tengah krisis
Mar 26, 2026 | 3:39 PM
KJ bidas PN sebagai pembangkang tidak berguna perjuang isu semasa
Mantan Ketua Pemuda Umno, Encik Khairy Jamaluddin, berkata beberapa isu tempatan dan luar negara seharusnya diketengahkan pembangkang. - Foto FACEBOOK KELUAR SEKEJAP
KUALA LUMPUR: Mantan Pemuda Umno, Encik Khairy Jamaluddin, menyifatkan pembangkang di Malaysia hari ini merupakan yang paling tidak berguna, menyorot beberapa isu tempatan dan luar negara, yang menurutnya, seharusnya diketengahkan pembangkang.
Selain mengetengahkan krisis tenaga dunia yang disebabkan oleh konflik berterusan di Asia Barat, Encik Khairy juga merujuk kepada dakwaan baru-baru ini yang dibuat oleh ahli perniagaan, Encik Victor Chin.
