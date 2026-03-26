KUALA LUMPUR: Meskipun Putrajaya masih mengekalkan harga petrol RON95 bersubsidi pada RM1.99 ($0.64 sen) seliter, Kerajaan Perpaduan mengambil langkah menyelaraskan sementara kelayakan petrol bersubsidi itu daripada 300 liter kepada 200 liter sebulan, berkuat kuasa 1 April ini.

Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, berkata langkah itu diambil sebagai pendekatan bersasar menyusuli ketidaktentuan pasaran minyak sejagat dan kesan konflik di Asia Barat terhadap bekalan serta ekonomi dunia, dalam usaha memastikan subsidi bahan api terus dinikmati majoriti rakyat.