Kuota petrol RON95 bersubsidi warga M’sia diselaras sementara kepada 200 liter sebulan mulai 1 Apr
Mar 26, 2026 | 4:28 PM
Kuota petrol RON95 bersubsidi untuk warga Malaysia dijangka dipotong daripada 300 liter kepada 200 liter sebulan mulai April, berikutan kenaikan kos bahan api ekoran konflik Asia Barat yang berlarutan. - Foto MALAYSIAKINI
KUALA LUMPUR: Meskipun Putrajaya masih mengekalkan harga petrol RON95 bersubsidi pada RM1.99 ($0.64 sen) seliter, Kerajaan Perpaduan mengambil langkah menyelaraskan sementara kelayakan petrol bersubsidi itu daripada 300 liter kepada 200 liter sebulan, berkuat kuasa 1 April ini.
Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, berkata langkah itu diambil sebagai pendekatan bersasar menyusuli ketidaktentuan pasaran minyak sejagat dan kesan konflik di Asia Barat terhadap bekalan serta ekonomi dunia, dalam usaha memastikan subsidi bahan api terus dinikmati majoriti rakyat.
Laporan berkaitan
