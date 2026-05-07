Lelaki 9 kali kahwin didakwa pukul isteri hingga gugur di Kedah
May 7, 2026 | 2:38 PM
Pegawai penjara membawa, Rosmaini Abd Raof, yang dituduh atas kesalahan memukul isterinya hingga keguguran di Mahkamah Sesyen Sungai Petani, Kedah, pada 7 Mei. - Foto NSTP
SUNGAI PETANI: Seorang lelaki, bekas suami kepada sembilan wanita, didakwa di Mahkamah Sesyen Sungai Petani, Kedah, pada 7 Mei.
Dia sebelum ini pernah dipenjara kerana memukul bekas isterinya sehingga koma.
