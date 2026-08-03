Perlumbaan Formula Satu (F1) Singapura dijangka akan memberi limpahan ekonomi kepada Johor apabila sebahagian penonton memilih untuk menginap, menjamu selera dan meneruskan percutian mereka di negeri itu selepas acara berkenaan yang dijadualkan berlangsung pada 11 Oktober.

Ketua Pengarah Tourism Malaysia, Encik Mohd Amirul Rizal Abdul Rahim, berkata kesan positif itu dapat dilihat setiap tahun, khususnya dalam sektor penginapan, makanan dan pakej lawatan selepas perlumbaan.

“F1 Singapura memang memberi limpahan yang besar kepada Johor setiap tahun, terutama dari sudut penginapan, makanan dan perkhidmatan lain.

“Ada juga pelancong yang mengambil peluang menyertai lawatan selepas perlumbaan dengan datang melancong ke Johor,” katanya ketika ditemui Berita Harian (BH) pada Karnival Cuti-Cuti Malaysia di Johor Bahru.

Menurut beliau, Tourism Malaysia turut bekerjasama dengan Lembaga Pelancongan Singapura bagi mempromosikan perlumbaan malam berkenaan, termasuk mengetengahkan Johor sebagai destinasi berdekatan yang boleh dikunjungi penonton antarabangsa.

Ketua Pengarah Tourism Malaysia, Encik Mohd Amirul Rizal Abdul Rahim.
Ketua Pengarah Tourism Malaysia, Encik Mohd Amirul Rizal Abdul Rahim. - Foto BH oleh REMAR NORDIN

Katanya, hubungan erat antara Malaysia dan Singapura membuka peluang kepada kedua-dua negara untuk saling mendapat manfaat daripada penganjuran acara pelancongan dan sukan bertaraf antarabangsa.

“Singapura ialah jiran mesra kita. Mereka membantu kita dan kita membantu mereka dalam usaha merancakkan sektor pelancongan, terutama sempena Tahun Melawat Johor 2026,” katanya.

Encik Mohd Amirul berkata kedudukan Johor yang berjiran dengan Singapura membolehkan negeri itu menerima pelancong yang mahu menikmati pilihan penginapan, makanan dan kegiatan pelancongan berbeza selepas menghadiri perlumbaan.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Seorang lelaki Iraq menyejukkan badan di hadapan kipas kabus ketika gelombang haba melanda Baghdad pada 20 Julai. Sekurang-kurangnya 10 negara Arab dijangka berdepan cuaca panas melampau minggu ini, dengan suhu di beberapa kawasan termasuk Iraq, Kuwait, timur Arab Saudi dan pedalaman Amiriah Arab Bersatu diramal menghampiri atau melebihi 50 darjah Celsius akibat fenomena heat dome yang memerangkap udara panas.

Gelombang haba melampau landa Timur Tengah, suhu dijangka cecah 50 darjah Celsius

Aug 3, 2026 | 12:14 PM
Pengerusi Barisan Nasional (BN), Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi (tiga dari kanan) meraikan kemenangan gabungan itu dan Perikatan Nasional (PN) dengan kepimpinan BN dan PN selepas keputusan Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan ke-16, pada 1 Ogos, menunjukkan BN-PN menang di 25 kerusi.

PRN Negeri Sembilan: BN-PN raih momentum ke Putrajaya, PH berdepan cabaran rebut semula undi Melayu

Aug 2, 2026 | 9:12 PM
Singapura, Aishah Siregar, pelajar hilang, Kemboja

Pelajar ‘hilang’ ditemui di Kemboja selamat pulang ke S’pura

Aug 2, 2026 | 5:51 PM
Seramai 180 penunggang Harley-Davidson menaiki motosikal mereka menuju ke Tanjung Leman, Mersing.

Deruman 180 jentera Harley-Davidson gegar laluan desa Johor, pacu pelancongan rentas sempadan  

Aug 3, 2026 | 5:30 AM
Tampil dalam sebuah video yang dimuat naik ke laman Facebook The Phnom Penh Post pada 1 Ogos, Cik Siti Aishah Siregar Sahat Siregar menjelaskan bahawa beliau memutuskan untuk pergi ke Kemboja untuk bekerja sebagai guru bahasa Inggeris, bukan kerana ditipu mahupun dipaksa.

Pelajar ‘hilang’ ditemui di Kemboja beri penjelasan pergi atas pilihan sendiri

Aug 1, 2026 | 8:13 PM
Keselamatan NDP 2026, Stadium Negara, Perbarisan Hari Kebangsaan

Langkah keselamatan diperketat sekitar Stadium Negara semasa NDP 2026

Aug 1, 2026 | 6:47 PM
seni warisan melayu

Bawa seni warisan Melayu ke TikTok, YouTube agar kekal kelevan bagi golongan muda  

Aug 3, 2026 | 5:30 AM
Tiada bukti pekerja Hab Sukan 'jarah' tiket konsert Ed Sheeran

Tiada bukti pekerja Hab Sukan 'jarah' tiket konsert Ed Sheeran

May 15, 2017 | 5:30 AM
LOKASI UTAMA: Model projek perintis PLH, akan dilancarkan di Rochor pada penjualan BTO November ini. Ia terletak di Kelantan Road dan Weld Road, dan akan mempunyai 960 unit flat tiga dan empat bilik serta 40 unit flat sewa dua bilik. - Foto HDB

HDB lancar 4,501 flat BTO, termasuk di lokasi utama Rochor

Nov 18, 2021 | 5:30 AM

Dalam pada itu, katanya, penganjuran F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang dari 2 hingga 4 Oktober ini turut dijangka menarik ramai penonton dari Singapura.

Beliau berkata Singapura, Indonesia dan Thailand telah menunjukkan minat untuk menghantar pelancong bagi menyaksikan perlumbaan itu kerana F1 mempunyai kelompok pengikut antarabangsa yang besar.

“Sudah pasti ada limpahan ekonomi, bukan sahaja daripada pelancong asing yang datang dari jauh, malah daripada negara berhampiran seperti Singapura, Indonesia dan Thailand.

“Mereka sudah menyatakan minat untuk membawa ramai pelancong ke Malaysia bagi menyaksikan F1,” katanya.

Walaupun anggaran terperinci mengenai nilai limpahan ekonomi belum dimuktamadkan, beliau berkata kesan awal sudah dapat dilihat melalui permintaan tinggi terhadap penginapan di Sepang dan Putrajaya.

Menurutnya, hotel di kedua-dua kawasan itu dilaporkan hampir penuh, menyebabkan tempahan mula melimpah ke Kuala Lumpur.

Tourism Malaysia dijadualkan mengadakan pertemuan bersama Bahrain Tourism, Kerajaan Bahrain, Gulf Air dan penganjur Bahrain GP bagi memperincikan kerjasama serta manfaat kepada sektor pelancongan Malaysia.

Kerajaan juga merancang menganjurkan Karnival F1 bersempena perlumbaan itu, dengan beberapa program bakal diadakan di Sepang, Putrajaya dan Kuala Lumpur.

Encik Mohd Amirul berkata penganjuran perlumbaan tersebut memberi rangsangan kepada pelancongan sukan Malaysia yang sebelum ini banyak bergantung kepada MotoGP dan kejohanan permotoran peringkat Asia.

“Selama ini, kita banyak bergantung kepada MotoGP. Kini sukan permotoran nombor satu dunia datang ke Malaysia dan sudah tentu ia dapat membantu usaha menjayakan Tahun Melawat Malaysia 2026,” katanya.

Laporan berkaitan
Sabah teliti model Johor bangunkan pelancongan warisanJul 17, 2026 | 9:17 PM
Deruman 180 jentera Harley-Davidson gegar laluan desa Johor, pacu pelancongan rentas sempadan  Aug 3, 2026 | 5:30 AM
Johor kekal negeri ekonomi terpantas, GDP tumbuh 8%Jul 2, 2026 | 3:53 PM
Johor; Malaysia; PelawatPelanconganFORMULA SATU; FORMULA ONE (F1)ekonomiMakanan dan minumanHOTEL