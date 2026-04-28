Mantan pegawai Rafizi akhirnya beri keterangan di SPRM, bantu siasatan projek semikonduktor RM1.1b
Mantan pegawai Rafizi akhirnya beri keterangan di SPRM, bantu siasatan projek semikonduktor RM1.1b
Apr 28, 2026 | 2:40 PM
Mantan pegawai Rafizi akhirnya beri keterangan di SPRM, bantu siasatan projek semikonduktor RM1.1b
Encik James Chai, mantan Pembantu Tugas-Tugas Khas (Dasar) kepada mantan Menteri Ekonomi Malaysia, Datuk Seri Rafizi Ramli, hadir bagi memberi keterangan di ibu pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), pada 28 April. - Foto NSTP
PUTRAJAYA: Hampir dua bulan dicari Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), akhirnya Encik James Chai, mantan pembantu kepada mantan Menteri Ekonomi, Datuk Seri Rafizi Ramli, hadir memberi keterangan bagi membantu siasatan berkaitan projek semikonduktor disokong kerajaan bernilai RM1.1 bilion ($350 juta).
Penganalisis politik, yang juga Pembantu Tugas-Tugas Khas (Dasar) kepada Datuk Rafizi itu, hadir di ibu pejabat suruhanjaya itu di Putrajaya, pada pagi 28 April, lapor Berita Harian Malaysia.
