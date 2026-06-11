Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim (kiri) dalam satu perjumpaan bersama Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, di Istana Pasir Pelangi di Johor Bahru. - Foto FACEBOOK SULTAN IBRAHIM SULTAN ISKANDAR

Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim (kiri) dalam satu perjumpaan bersama Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, di Istana Pasir Pelangi di Johor Bahru. - Foto FACEBOOK SULTAN IBRAHIM SULTAN ISKANDAR

Walaupun Dewan Undangan Negeri (DUN) Johor telah dibubarkan bagi memberi laluan kepada Pilihan Raya Negeri (PRN) ke-16, pentadbiran kerajaan negeri terus berjalan lancar sebagai kerajaan sementara, bagi memastikan kebajikan rakyat kekal terpelihara.

Komitmen itu ditegaskan dalam sesi menghadap Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, bersama Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru, pada 10 Jun.

Dalam pertemuan tersebut, Datuk Onn Hafiz membentangkan status pentadbiran dan perkembangan terkini negeri itu yang memerlukan perhatian sepanjang tempoh peralihan menjelang pilihan raya.

Sesi menghadap itu merupakan pertemuan berkala yang tetap diteruskan meskipun DUN dibubarkan, bagi menjamin tadbir urus negeri yang kekal teratur dan cemerlang.

Terdahulu, DUN Johor yang mempunyai 56 kerusi secara rasmi dibubarkan bagi membuka laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri.

Pengumuman itu dibuat oleh Datuk Onn Hafiz dalam sidang media khas di kediaman rasminya, Saujana, selepas beliau menghadap dan memperoleh perkenan Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail.

Beliau menjelaskan bahawa pembubaran DUN dilaksanakan selaras dengan Fasal 23 Bahagian Kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895.

Menurut beliau, keputusan membubarkan DUN ini bertujuan memastikan Johor terus memiliki kerajaan yang stabil, kukuh, dan berupaya meneruskan agenda pembangunan negeri demi kesejahteraan rakyat.

Walaupun beroperasi sebagai kerajaan sementara, pentadbiran negeri itu terus komited memastikan perkhidmatan awam, kelancaran projek pembangunan, serta kebajikan rakyat kekal terpelihara.