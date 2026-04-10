KUALA LUMPUR: Menteri Kesihatan Malaysia, Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad, menarik balik saman fitnah terhadap bekas Perdana Menteri, Encik Najib Tun Razak. Saman itu berkaitan dakwaan nepotisme susulan pelantikan anak perempuan Dr Dzulkefly ke sebuah badan amanah berkaitan kerajaan.