Topic followed successfullyGo to BHku
Apr 10, 2026 | 1:20 PM
Menteri Kesihatan M’sia henti saman fitnah terhadap Najib atas dakwaan amal nepotisme
Menteri Kesihatan Malaysia, Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad (kiri) dan bekas Perdana Menteri, Encik Najib Tun Razak. - Foto fail NSTP
KUALA LUMPUR: Menteri Kesihatan Malaysia, Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad, menarik balik saman fitnah terhadap bekas Perdana Menteri, Encik Najib Tun Razak. Saman itu berkaitan dakwaan nepotisme susulan pelantikan anak perempuan Dr Dzulkefly ke sebuah badan amanah berkaitan kerajaan.
Dr Dzulkefly berkata, penyelesaian dicapai di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Mahazan Mat Taib, selepas Encik Najib bersetuju segera memuat naik kenyataan yang dibacakan di mahkamah ke Facebook miliknya, selain menurunkan hantaran lama yang berkaitan.
