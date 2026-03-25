M’sia bakal dilanda El-Nino paling panas dalam sejarah
Mar 25, 2026 | 3:46 PM
Orang ramai termasuk pelancong asing menggunakan payung bagi melindungi diri daripada cuaca panas terik selepas Jabatan Meteorologi Malaysia (MetMalaysia) mengeluarkan amaran cuaca panas tahap dua (gelombang haba) dengan suhu maksimum harian 37 hingga 40 darjah Celsius. - Foto NSTP
KUALA LUMPUR: Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Malaysia menjangkakan tahun 2026 bakal merekodkan suhu dunia paling panas, menyusuli fenomena El-Nino dan kesan pemanasan sejagat.
Pakar itu, Profesor Emeritus Dr Fredolin Tangang, berkata fasa El-Nino berupaya meningkatkan suhu dunia, dengan 2024 diisytiharkan sebagai tahun terpanas dunia berikutan peningkatan 1.55 darjah Celsius.
