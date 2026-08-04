Malaysia terus beri tumpuan untuk mempelbagaikan sumber bekalan gas dengan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana negara. - Foto Hiasan

Malaysia terus beri tumpuan untuk mempelbagaikan sumber bekalan gas dengan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana negara. - Foto Hiasan

M’sia pelbagaikan sumber gas bagi perkukuh keterjaminan tenaga Kementerian Ekonomi: Kurang bergantung kepada mana-mana negara atau satu pasaran sahaja disebabkan ketegangan geopolitik

KUALA LUMPUR: Kerajaan Malaysia mengutamakan keterjaminan tenaga negara dengan mempelbagaikan akses kepada sumber gas berskala besar, yang berpotensi memperluaskan pilihan bekalan dan meningkatkan daya tahan keselamatan tenaga.

Menurut Kementerian Ekonomi, susulan keadaan pasaran tenaga sejagat yang tidak menentu akibat ketegangan geopolitik, tumpuan terus diberikan untuk mempelbagaikan sumber bekalan dengan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana negara atau satu pasaran sahaja.

Jelas kementerian itu, sebarang pengimportan minyak mentah dari mana-mana negara termasuk Russia perlu dilaksanakan melalui dasar perdagangan antarabangsa dan saluran komersial yang sah.

“Perkara ini tertakluk kepada pertimbangan harga, spesifikasi produk, logistik, kaedah pembayaran, pengangkutan, insurans, undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa,” kata kementerian itu dalam jawapan bertulis Dewan Negara yang dikeluarkan di laman web Parlimen pada 3 Ogos, lapor Berita Harian Malaysia.

Kementerian itu menjawab soalan Senator Mohd Hasbie Muda mengenai perjanjian bekalan minyak mentah, gas dan diesel selama 20 tahun dengan Russia serta bagaimana hak pengusahaan telaga gas di Turkmenistan akan diterjemahkan bagi manfaat jangka panjang kepada rakyat.

Tambah Kementerian Ekonomi lagi, peluang pengusahaan telaga gas di Turkmenistan itu dinilai berdasarkan merit komersial dan potensi sumbangannya kepada kepelbagaian sumber bekalan gas dalam jangka panjang.

Pada 20 Jun lalu, Petronas memeterai beberapa penjanjian baharu dengan dua syarikat Turkmenistan merangkumi Perjanjian Perkongsian Pengeluaran (PSA) yang meliputi Blok Luar Pesisir 19 dan 20, serta perjanjian kerjasama (CA) bagi kajian seismik 2D untuk blok luar pesisir utara.

Petronas memaklumkan bahawa kededua perjanjian itu mencerminkan komitmen bersama untuk membuka peluang baharu serta menyokong kedudukan Turkmenistan sebagai antara penyumbang penting bekalan tenaga serantau dan sejagat.

Mengenai manfaatnya kepada rakyat, Kementerian Ekonomi menjelaskan bahawa usaha kerajaan mempelbagaikan sumber tenaga boleh diterjemahkan melalui tiga aspek utama iaitu memperkukuhkan keterjaminan bekalan negara melalui akses kepada sumber bekalan tenaga jangka panjang.

Selain itu, mewujudkan ruang yang lebih baik untuk mengurus tekanan harga dan subsidi secara teratur menyusuli bekalan yang lebih meluas serta meningkatkan penglibatan syarikat perkhidmatan minyak dan gas tempatan kepada rantaian nilai antarabangsa, sekali gus memperkukuh kepakaran teknikal Malaysia dan mewujudkan pekerjaan bernilai tinggi.

Tambahnya, pendekatan itu tidak bermakna Malaysia akan terlindung sepenuhnya daripada turun naik harga tenaga pasaran dunia.

“Bagaimanapun, akses kepada sumber bekalan yang lebih pelbagai dan berdaya saing berpotensi menyokong kestabilan bekalan dan mengurangkan pendedahan kepada ketidaktentuan pasaran tenaga dunia.