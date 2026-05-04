M’sia tempatkan pasukan khas di KLIA tangani kes penipuan haji
May 4, 2026 | 5:01 PM
Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia berlepas dari Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) pada 18 April lalu. - Foto BERNAMA
BACHOK (Kelantan): Kerajaan Malaysia menerusi Lembaga Tabung Haji (TH) menubuhkan pasukan khas di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) bagi menangani kes tipu badal haji bagi musim haji, pada 2026.
Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), Senator Dr Zulkifli Hasan, berkata langkah itu bagi memastikan tiada mangsa yang terkandas akibat ditipu sindiket atau ‘scammer’.
