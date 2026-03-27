M’sia teroka tenaga nuklear susulan perang Asia Barat
M’sia teroka tenaga nuklear susulan perang Asia Barat
Bertujuan kurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil
Mar 27, 2026 | 2:44 PM
M’sia teroka tenaga nuklear susulan perang Asia Barat
Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Fadillah Yusof. - Foto fail FREE MALAYSIA TODAY
PUTRAJAYA: Kerajaan Malaysia sedang meneroka potensi tenaga nuklear, langkah strategik sebagai tindak balas terhadap krisis tenaga sejagat yang tercetus ekoran ketegangan Amerika Syarikat-Israel dengan Iran serta penutupan Selat Hormuz.
Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Fadillah Yusof, berkata langkah yang digariskan dalam Rancangan Malaysia Ke-13 itu amat penting.
