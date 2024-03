Megat Khashusaini Megat Abd Rahman (kanan) dan Nor Hanita Meor Mohd Nor (kiri) ialah datuk dan nenek Megat Ashman Aqif Megat Irman Jefni, pelajar Malaysia yang terkorban dalam kemalangan jalan raya di Tasik Tekapo, New Zealand, menunjukkan potret keluarga ketika ditemui di kediaman mereka di Gunung Rapat, Perak pada Ahad.

-

Foto SINAR HARIAN