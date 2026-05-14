Najib dibenar tangguh pembayaran AS$1.3b kepada SRC
May 14, 2026 | 3:16 PM
Mantan Perdana Menteri Malaysia yang dipenjarakan, Encik Najib Tun Razak (berbaju putih). - Foto fail BERNAMA
KUALA LUMPUR: Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan penangguhan kepada mantan Perdana Menteri Malaysia, Encik Najib Tun Razak, yang dipenjarakan, daripada melaksanakan pembayaran ganti rugi sebanyak AS$1.3 bilion ($1.65 bilion) kepada SRC International.
Penangguhan ini berkuat kuasa sementara menunggu keputusan rayuan terhadap penghakiman mahkamah yang dikeluarkan pada Mac lalu.
