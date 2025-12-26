Bekas Perdana Menteri Malaysia, Encik Najib Razak dilihat sedang meninggalkan Mahkamah Tinggi untuk menunaikan solat Jumaat pada 26 Disember. - Foto AFP

Penyokong bekas Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak, melahirkan sokongan mereka di luar Istana Kehakiman pada 26 Disember. - Foto REUTERS

Konvoi kereta yang membawa bekas Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. - Foto EPA

Bekas Perdana Menteri Malaysia, Encik Najib Tun Razak (tengah). - Foto fail BERNAMA

Bekas Perdana Menteri Malaysia, Encik Najib Razak dilihat sedang meninggalkan Mahkamah Tinggi untuk menunaikan solat Jumaat pada 26 Disember. - Foto AFP

Penyokong bekas Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak, melahirkan sokongan mereka di luar Istana Kehakiman pada 26 Disember. - Foto REUTERS

Konvoi kereta yang membawa bekas Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. - Foto EPA

Bekas Perdana Menteri Malaysia, Encik Najib Tun Razak (tengah). - Foto fail BERNAMA

Bekas Perdana Menteri Malaysia, Encik Najib Razak dilihat sedang meninggalkan Mahkamah Tinggi untuk menunaikan solat Jumaat pada 26 Disember. - Foto AFP

Najib didapati bersalah atas 25 tuduhan seleweng dana 1MDB Hakim turut dapati empat surat derma Arab yang dikemukakan adalah palsu

Bekas perdana menteri Malaysia, Encik Najib Tun Razak, didapati bersalah atas 25 pertuduhan yang membabitkan penyelewengan dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB) berjumlah RM2.3 bilion (RM727 juta).

Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang bersidang di Istana Kehakiman, Putrajaya, pada 26 Disember, mendapati bekas Presiden Umno itu bersalah bagi empat pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh suapan berjumlah RM2.3 bilion.

Hakim Datuk Collin Lawrence Sequerah ketika membacakan keputusan itu turut memutuskan Encik Najib bersalah bagi setiap 21 pertuduhan pengubahan wang haram yang membabitkan jumlah dana sama.

Beliau memutuskan bahawa pihak pendakwaan berjaya membuktikan kesemua 25 tuduhan terhadap Encik Najib melampaui keraguan munasabah.

Terdahulu, pada prosiding sebelah pagi, Hakim Datuk Collin memutuskan bahawa empat surat derma Arab yang dikemukakan oleh Encik Najib untuk pembelaannya itu adalah palsu.

Hakim Datuk Collin berkata salinan asal surat berkenaan tidak pernah dikemukakan kepada mahkamah.

Malah ketika membacakan keputusan mahkamah itu, Hakim Datuk Collin berkata pihak pembelaan tidak pernah membuat sebarang pengesahan bahawa dana itu benar-benar diterima daripada Raja Arab Saudi, Almarhum Raja Abdullah.

“Adalah sesuatu yang luar biasa apabila tiada surat balasan dihantar kepada keluarga diraja itu sebagai salah satu tanda berterima kasih di atas sumbangan yang diperoleh.

“Mahkamah mendapati pembelaan derma dari pihak Arab tidak boleh dipercayai dan gagal menangkis anggapan suapan di bawah Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM),” katanya.

Dalam pada itu, mahkamah juga memutuskan terdapat bukti bahawa Encik Najib dan usahawan dalam buruan, Low Taek Jho atau Jho Low, saling mengenali.

Jelasnya, ia diperkuatkan dengan kepercayaan pengurusan tertinggi 1MDB untuk mengikut arahan Jho Low, yang dipercayai sebagai arahan daripada Encik Najib.

“Terdapat bukti hubungan mereka melalui gambar yang diambil ketika percutian.

“Adalah sesuatu yang melangkaui batasan imaginasi untuk beranggapan pengurusan tertinggi menimbangkan arahan Jho Low berkaitan urusan 1MDB yang membabitkan jumlah dana yang amat besar (kecuali) jika mereka benar-benar percaya Jho Low bertindak atas arahan tertuduh.

“Kesimpulan yang munasabah ialah Jho Low bertindak sebagai proksi, penghubung dan ejen kepada Najib. Hujah pihak pembelaan bahawa Najib telah diperdaya oleh pengurusan 1MDB adalah tidak bermerit,” katanya.

Hakim Datuk Collin baru-baru ini dinaikkan pangkat sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan, namun beliau menyampaikan keputusan terakhir kes 1MDB itu sebagai Hakim Mahkamah Tinggi dari Istana Kehakiman Putrajaya.

Encik Najib yang juga anak kepada mantan Perdana Menteri Malaysia kedua, Almarhum Tun Abdul Razak Hussein, menjalani hukuman penjara sejak Ogos 2022 selepas disabitkan bersalah atas tuduhan penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd bernilai RM42 juta.

Keputusan mahkamah pada 26 Disember adalah yang kedua buat Encik Najib dalam minggu ini, selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 22 Disember menolak permohonannya untuk menjalani sisa hukuman penjara sebagai tahanan di rumah.

Permohonan tahanan rumah itu menyusuli pengurangan hukuman yang diperolehinya selepas Lembaga Pengampunan yang dipengerusikan Yang di-Pertuan Agong ke-16 ketika itu, Sultan Abdullah Ahmad Shah, memberikan pengurangan hukuman.

Dalam mesyuarat Lembaga Pengampunan pada 29 Januari 2024, Encik Najib diberikan pengurangan hukuman penjara daripada 12 tahun kepada enam tahun, sementara hukuman denda dikurangkan dari RM210 juta kepada RM50 juta.

Dengan pengurangan hukuman itu, Encik Najib dijadual dibebaskan daripada penjara pada 23 Ogos 2028.

Menyusuli itu, Encik Najib mendedahkan mengenai titah adendum atau perintah tambahan diraja yang didakwa diberikan Sultan Abdullah, yang memberi kebenaran untuk beliau menjalani sisa hukuman penjara di rumah.

Encik Najib, mula didakwa atas empat tuduhan salah guna kuasa dan 21 tuduhan pengubahan wang haram membabitkan dana 1MDB bernilai RM2.3 bilion pada 2018.

Bagi empat tuduhan salah guna kuasa, Encik Najib didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah cawangan AmIslamic Bank Berhad di Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur, antara 24 Februari 2011 hingga 19 Disember 2014.